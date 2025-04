Vorläufige Zahlen

Der IT-Dienstleister Nagarro hat im Gesamtjahr 2024 trotz gedämpfter Nachfrage zugelegt.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich auf vorläufiger Basis um 6,6 Prozent auf 972 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München überraschend mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte habe das Plus 7,2 Prozent betragen. Das Unternehmen habe die Definition der Umsatzkosten ab dem ersten Quartal 2024 überarbeitet, um sie besser an die anderer IT-Dienstleistungsunternehmen anzupassen, hieß es. Ende der vergangenen Woche hatte Nagarro angekündigt, die Veröffentlichung des geprüften Geschäftsberichts für 2024 zu verschieben, was voraussichtlich zu einem temporären Ausschluss aus dem SDax führen wird. Der Aktienkurs war daraufhin am Montag eingebrochen; am Dienstag erholte er sich mit einem Plus von knapp 6 Prozent ein Stück weit.

Wer­bung Wer­bung

Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zog im vergangenen Jahr um gut 16 Prozent auf 146,5 Millionen Euro an. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 15,1 Prozent, nach 13,8 Prozent im Jahr zuvor. Nagarro will sowohl den geprüften Geschäftsbericht für 2024 als auch seine ungeprüfte Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2025 am 15. Mai 2025 veröffentlichen.

Die Nagarro-Aktie notiert via XETRA zeitweise 4,56 Prozent höher bei 61,90 Euro.

/mne/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)