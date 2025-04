Zuwächse

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat ihre Erholung fortgesetzt.

Der von GfK und NIM für Mai ermittelte Konsumklima-Indikator stieg um 3,7 Punkte auf minus 20,6 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 26,0 Zählern erwartet. Sowohl die Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung verzeichneten spürbare Zuwächse, während sich die Konjunkturerwartung nur leicht verbesserte. Die Sparneigung ging deutlich zurück und stützte damit das Konsumklima.

"Die Neuausrichtung der Handelspolitik der US-Administration, die mit der Ankündigung von starken Zollerhöhungen kurz vor Beginn der Befragungen Anfang April begann, hat offenbar bislang die Stimmung der Verbraucher in Deutschland noch nicht nachhaltig beeinträchtigt", erklärte Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM. "Offenbar ist es für die deutschen Verbraucher bislang wichtiger, dass es nun zügig zu einer Regierungsbildung kommen kann. Damit verliert ein zentraler Auslöser der bisherigen Verunsicherung an Bedeutung - und entsprechend ist auch die Sparneigung zurückgegangen."

Der Sparindikator verlor nach zwei Anstiegen in Folge 5,4 Punkte und sank auf 8,4 Punkte. Der Einkommensindikator erhöhte sich um 7,4 Punkte auf plus 4,3 Zähler, dem höchsten Wert seit Oktober 2024. Die Anschaffungsneigung gewann 3,3 Zähler auf minus 4,9 Punkte hinzu. Die Konjunkturerwartungen legen zum dritten Mal in Folge zu: Mit einem Plus von 0,3 Zählern fiel der Anstieg jedoch gering aus. Der Indikator weist damit einen Wert von plus 7,2 Punkten auf.

