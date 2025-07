Trotz Umsatzrückgang: British American Tobacco hält Gewinn stabil

Werte in diesem Artikel

LONDON (dpa-AFX) - Der Zigarettenhersteller British American Tobacco (BAT) hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr trotz rückläufiger Einnahmen stabil gehalten. Zwar sank der Umsatz im Jahresvergleich um zwei Prozent auf knapp 12,1 Milliarden britische Pfund (rund 14 Mrd Euro), wie das Unternehmen mit Marken wie Lucky Strike und Natural American Spirit am Donnerstag in London mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Unter dem Strich blieb mit 4,5 Milliarden Pfund aber in etwa genauso viel übrig wie im Vorjahreszeitraum. Im Tagesgeschäft lief es sogar noch besser: Der operative Gewinn sprang auch wegen Währungsschwankungen um fast ein Fünftel auf 5,1 Milliarden Pfund nach oben.

Die im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) gelistete Aktie legte im frühen Handel zu und baute damit die Kursgewinne der vergangenen Wochen und Monate aus. Im frühen Handel zog sie um etwas mehr als ein Prozent auf 4.038 Pence an und stieg auf den höchsten Stand seit Sommer 2018 an. In diesem Jahr legte der Börsenwert des Unternehmens bereits um 40 Prozent auf umgerechnet knapp 102 Milliarden Euro zu.

Schon Anfang Juni hatte BAT-Chef Tadeu Marroco sein Umsatzziel für das laufende Jahr angehoben. Jetzt wird er noch mal etwas optimistischer. So soll der Umsatz währungsbereinigt eher um zwei Prozent als um ein Prozent steigen. Der bereinigte operative Gewinn soll währungsbereinigt weiterhin um 1,5 bis 2,5 Prozent wachsen./stw/tav/zb/mis