Umsatz gestiegen

Schneider Electric verzeichnete im ersten Quartal ein höheres Umsatzwachstum, angetrieben von einer starken Nachfrage nach Rechenzentren.

Wie der französische Konzern Schneider Electric am Montag mitteilte, stieg der Umsatz in diesem Zeitraum auf organischer Basis um 7,4 Prozent auf 9,33 Milliarden Euro. Analysten erwarteten einen Quartalsumsatz von 9,47 Milliarden Euro, wie aus den vom Unternehmen erstellten Konsensschätzungen hervorgeht. Der Geschäftsbereich Energiemanagement verzeichnete ein organisches Umsatzwachstum von 9,6 Prozent, angeführt von einem andauernd starken Wachstum der Nachfrage nach Rechenzentren, teilte der Konzern mit.

Der Bereich Industrieautomation verzeichnete auf organischer Basis einen Rückgang von 0,9 Prozent, wobei jedoch eine allmähliche Erholung im Bereich der diskreten Automation, angeführt von China, zu verzeichnen war, so das Unternehmen. Für das Jahr 2025 bestätigte das Unternehmen seinen Ausblick, wies aber auf ein unsicheres makroökonomisches Umfeld in allen Märkten hin. "Wir sind zuversichtlich, was unsere strukturellen Wachstumstreiber wie Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung angeht", so das Unternehmen.

Die Schneider Electric-Aktie notiert in Paris zeitweise 0,34 Prozent tiefer bei 217,10 Euro.

