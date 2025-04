Konstruktive Gespräche

Der Logistikkonzern DHL beendet einen für wertvolle Pakete geltenden Lieferstopp in den USA.

Es habe konstruktive Gespräche mit den US-Zollbehörden und anderen Behörden gegeben, um Zollregularien zu optimieren, teilte das Unternehmen in Bonn mit. Es ging um Pakete, deren Wert mehr als 800 Dollar (aktuell 703 Euro) haben und die für Privatleute bestimmt sind.

Die USA hatten den Grenzwert für ein formelles Einfuhrverfahren von 2.500 auf 800 Dollar gesenkt, was bei DHL Group (ex Deutsche Post) zu einem hohen Mehraufwand bei der Verzollung führte. Daraufhin stoppte der Bonner Logistiker am 21. April den Transport besagter Pakete in den Vereinigten Staaten. Änderungen von US-Zollregeln, die für die Firma positiv ausfielen, ermöglichen DHL nun aber die Wiederaufnahme der Lieferungen.

Nicht betroffen von dem zwischenzeitlichen Lieferstopp waren Pakete von Unternehmen an Unternehmen ("Business to Business", B2B) sowie Pakete von Unternehmen an Privatleute, deren Wert geringer ist als 800 Dollar. Zu DHL gehört die Deutsche Post, unter deren Dach das inländische Briefgeschäft geführt wird.

Die DHL-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,03 Prozent tiefer bei 37,16 Euro.

BONN (dpa-AFX)