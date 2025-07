Viel Kurspotenzial

Bei Novo Nordisk gab es in den letzten Tagen sowohl positive als auch negative Nachrichten zu verdauen, die den Anteilsschein teils deutlich unter Druck setzten. Analysten bleiben jedoch optimistisch und sehen Aufwärtspotenzial - auch wegen einem Deal mit CVS.

• CVS Caremark macht Novo Nordisks Wegovy zum bevorzugten GLP-1-Medikament für Adipositas

• Bessere Verfügbarkeit und günstigere Preise ausschlaggebend

• UBS-Analyst sieht Rückenwind durch Deal

Der Kampf um den lukrativen US-Markt für Abnehm-Medikamente hat offenbar einen Wendepunkt erreicht: CVS Caremark, die Leistungsmanagementtochter des US-Pharmahändlers CVS Health, hat Novo Nordisks Wegovy zum bevorzugten GLP-1-Medikament für Adipositas erklärt. Die seit 1. Juli 2025 geltende Entscheidung verschafft Novo Nordisk einen massiven Vorteil gegenüber Konkurrent Eli Lilly im Milliardenmarkt für Adipositas-Behandlungen.

Preiskampf und Versorgungsvorteile treiben CVS-Entscheidung

CVS begründete den Schritt vor allem mit der verbesserten Verfügbarkeit von Wegovy gegenüber Eli Lillys Zepbound und dem Ziel, niedrigere Nettopreise für Kunden zu sichern. Nach monatelangen Lieferengpässen sind beide Konkurrenzprodukte inzwischen wieder ausreichend verfügbar, doch offenbar konnte Novo Nordisk bessere Konditionen anbieten. Die genauen Preisabsprachen wurden nicht veröffentlicht, CVS betonte jedoch, dass 99 Prozent aller erzielten Rabatte an die Kunden weitergegeben werden.

"Der Schritt ist Teil unserer Bemühungen, die Gesamtkosten der Gesundheitsversorgung für unsere Kunden zu senken", erklärte CVS in einer Pressemitteilung. Für Patienten bedeutet dies konkret: Wegovy wird in vielen Versicherungsplänen nun günstiger zugänglich, während der Zugang zu Zepbound teurer oder mit zusätzlichen Hürden verbunden sein könnte.

Analysten halten an positiver Einschätzung und hohen Kurszielen fest

Bei Analyst Matthew Weston von der Schweizer Großbank UBS kommt die Entscheidung gut an. Er bestätigte am Donnerstag sein Kaufvotum für die Novo Nordisk-Aktie und nannte den Deal laut "dpa-AFX" als einen von vielen Gründen, weshalb er im zweiten Halbjahr von Rückenwind für den dänischen Pharmakonzern ausgehe. Sein Kursziel beließ der Experte bei 700 dänischen Kronen.

Ebenfalls auf 700 dänische Kronen beläuft sich aktuell auch das Kursziel der Jyske Bank für Novo Nordisk, nachdem dieses am Freitag aufgrund einer Neubewertung der Aktie von zuvor 790 dänischen Kronen abgesenkt wurde. Auch diese Experten empfehlen den Anteilsschein jedoch zum Kauf.

Am Freitag stand die Novo Nordisk-Aktie an der Börse in Kopenhagen letztlich bei 451,30 dänischen Kronen und damit 3,06 Prozent höher als am Vortag. Entsprechend dem Kursziel von 700 dänischen Kronen sehen die Experten der beiden Banken für den Anteilsschein somit noch ein Aufwärtspotenzial von rund 58 Prozent.

