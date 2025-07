Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Daimler Truck-Aktie

Aktuelle Analyse im Blick

RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der Daimler Truck-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Outperform" belassen. Die Unternehmen der europäischen Investitionsgüterbranche dürften im zweiten Quartal aus eigener Kraft ein Wachstum von drei Prozent erzielt haben, schrieb Mark Fielding in einem Ausblick auf die Berichtssaison. Immense Unsicherheit herrsche allerdings hinsichtlich der Aussichten für das zweite Halbjahr. Zwar bestünden nur begrenzte Risiken, das Tempo einer Erholung bleibe jedoch fraglich. Für besonders attraktiv hält er Schneider, Alfa Laval, Melrose, Metso, Weir und Vesuvius.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 40,44 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 16,22 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 29.074 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 15,3 Prozent. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2025 / 17:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.