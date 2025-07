Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Freitagnachmittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 40,27 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 40,27 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 40,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 355.264 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 26,47 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,22 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie in Grün: Daimler Truck lässt Lkws im Senegal montieren

Daimler Truck-Aktie in Rot: Daimler Truck landet auf Moskaus Sanktionsliste

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr eingebracht