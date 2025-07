Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 40,43 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 40,43 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 40,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 167.622 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 12,12 Prozent Luft nach oben. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,80 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,22 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,90 EUR je Aktie aus.

