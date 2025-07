Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Freitagvormittag tiefer

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 40,44 EUR nach.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 40,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 40,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,39 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 29.074 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 12,09 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 26,78 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,80 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 45,22 EUR angegeben.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 12,45 Mrd. EUR, gegenüber 13,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,14 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 01.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,90 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

