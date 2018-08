Was zeichnet den Midcap-Index MDAX aus?

Der MDAX spiegelt die Entwicklung von 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen wider. Diese Unternehmen folgen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Handelsvolumen direkt auf die DAX-Konzerne. Die im MDAX gelisteten Unternehmen werden deshalb auch als die „Zweite Reihe“ bezeichnet. Genau wie der noch kleinere SDAX, in dem 50 kleine Unternehmen und damit die Aktien aus der „dritten Reihe“ gelistet sind, ist der MDAX ein sogenannter Nebenwerteindex. Die MDAX-Werte werden auch häufig als Mid Caps bezeichnet, die SDAX-Werte als Small Caps (mehr über Small Caps und chancenreiche Nebenwerte lesen Sie übrigens in unserem Ratgeber Die besten Aktien aus SDAX & Co.).

Neben dem DAX und dem Technologiewerteindex TecDAX sind auch der MDAX und der SDAX Teil der DAX-Indexfamilie, die allesamt im Premiumsegment der Deutschen Börse, im sogenannten Prime Standard, geführt werden. Der Prime Standard ist das Segment mit den höchsten Anforderungen. Unter anderem müssen die Unternehmen, die innerhalb der DAX-Familie geführt werden, ein besonders hohes Maß an Transparenz erfüllen.

Der MDAX ist, wie in der DAX-Familie üblich, ein Performanceindex. Das heißt, dass alle Dividenden und sonstigen Ausschüttungen bei der Berechnung mitberücksichtigt werden. Der MDAX als Kursindex findet hingegen sowohl bei Anlegern als auch in der Finanzbranche kaum Beachtung. In unserem MDAX-ETF-Vergleich weiter unten in diesem Ratgeber haben wir lediglich Indexfonds auf den MDAX-Performanceindex unter die Lupe genommen.

Nun stellen sich folgende Fragen: Was macht den MDAX so spannend für Anleger? Und warum sind gegenüber einem Investment in den DAX die Renditechancen erhöht? Die Antworten gibt es im Folgenden.