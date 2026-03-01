Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:40 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,77 Prozent auf 74.199,84 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 74.772,04 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 9,92 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,6 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,36 Prozent auf 57,93 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 58,73 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ethereum-Kurs 1,19 Prozent schwächer bei 2.322,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.350,13 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Dienstagvormittag nach. Um 1,14 Prozent auf 473,46 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 478,90 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple nach. Um 0,98 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 09:40 auf 1,528 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,543 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,75 Prozent auf 376,09 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 373,30 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2904 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2868 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1756 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1765 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2957 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,2995 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Binancecoin um 0,70 Prozent auf 674,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 679,14 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1012 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Solana-Kurs 1,62 Prozent schwächer bei 94,57 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 96,13 US-Dollar.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,62 Prozent auf 10,32 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,49 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,19 Prozent auf 9,800 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 9,918 US-Dollar wert.

Daneben wertet Sui um 09:41 ab. Es geht 4,02 Prozent auf 1,029 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,072 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

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