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Marktkap. 1,34 Mrd. EUR

KGV 37,95
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WKN 510440

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ISIN DE0005104400

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Symbol ATSWF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ATOSS Software Buy

11:21 Uhr
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Zahlreiche Gespräche mit Investoren in den vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass die pauschale Schwarzmalerei mit Blick auf die Bedrohung der Softwarefirmen und IT-Dienstleister durch Künstliche Intelligenz (KI) großteils Geschichte sei, schrieb Nay Soe Naing in der Brancheneinschätzung vom Freitagnachmittag. Die Aktienkurse hätten sich auch erholt. Doch die Anleger positionierten sich weiter vorsichtig. Entsprechend gebe es immer noch etliche attraktive hochwertige Titel. Der Experte favorisiert im Bereich Internetsicherheit Crowdstrike und Zscaler, bei Konstruktionssoftware Nemetschek, Procore und Cadence, im Midcap-Segment Atoss Software und Planisware sowie bei IT-Dienstleistungen Cognizant und Accenture./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,00 €		 Abst. Kursziel*:
87,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,97%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:21 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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