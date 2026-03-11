DAX 23.365 -1,0%ESt50 5.694 -1,0%MSCI World 4.346 -0,4%Top 10 Crypto 9,4795 +3,5%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 62.448 +2,0%Euro 1,1437 -0,7%Öl 102,5 +0,7%Gold 5.064 -0,6%
Vonovia Aktie

Vonovia Aktien-Sparplan
23,80 EUR -0,31 EUR -1,29 %
STU
Marktkap. 20,48 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN wurde kopiert
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol VNNVF

Vonovia SE
Vonovia SE
23,80 EUR -0,31 EUR -1,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Eine eigene Umfrage vor den Jahreszahlen am 19. März habe ergeben, dass der Fokus beim Immobilienkonzern auf neuen Finanzkennziffern und der Verschuldung liege, schrieb Neil Green in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dass die Aktie seit Ende Februar ihre bis dahin aufgelaufenen Jahresgewinne abgegeben habe und nun mit einem Abschlag gehandelt werde, belege ihre anhaltende Sensibilität für das Zinsumfeld. Mit Blick auf die Unternehmensziele bleibe ein hohes Maß an Unsicherheit./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,10 €		 Abst. Kursziel*:
49,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,26%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

