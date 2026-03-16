Nemetschek Aktie
Marktkap. 8,03 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Nay Soe Naing resümierte am Montag die insgesamt durchwachsene Berichtssaison der europäischen Bausoftwarespezialisten. Der Subsektor Prozesssteuerung habe am stärksten abgeschnitten und bleibe auch sein Favorit, so der Experte. Nemetschek gehört zu seinen Top-Empfehlungen. Die Aktienbewertung sei inzwischen extrem niedrig, trotz überdurchschnittlicher Wachstumsaussichten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,50 €
|Abst. Kursziel*:
79,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
80,51%
|
Analyst Name:
Nay Soe Naing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|08:06
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|08:06
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|08:06
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG