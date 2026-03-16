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Marktkap. 8,03 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
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WKN 645290

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ISIN DE0006452907

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Symbol NEMTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nemetschek SE Buy

08:06 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Nay Soe Naing resümierte am Montag die insgesamt durchwachsene Berichtssaison der europäischen Bausoftwarespezialisten. Der Subsektor Prozesssteuerung habe am stärksten abgeschnitten und bleibe auch sein Favorit, so der Experte. Nemetschek gehört zu seinen Top-Empfehlungen. Die Aktienbewertung sei inzwischen extrem niedrig, trotz überdurchschnittlicher Wachstumsaussichten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,50 €		 Abst. Kursziel*:
79,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
80,51%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:06 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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16.03.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Nemetschek Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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