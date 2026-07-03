Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Definition: Zertifikate sind strukturierte Wertpapiere, deren Rückzahlung von der Entwicklung eines Basiswerts abhängt.

Zertifikate sind strukturierte Wertpapiere, deren Rückzahlung von der Entwicklung eines Basiswerts abhängt.

Kein Sondervermögen: Anders als ein ETF bildet ein Zertifikat kein Sondervermögen, sondern eine Forderung gegen den Emittenten. Daraus folgt das zentrale Emittentenrisiko.

Anders als ein ETF bildet ein Zertifikat kein Sondervermögen, sondern eine Forderung gegen den Emittenten. Daraus folgt das zentrale Emittentenrisiko.

Zwei Hauptgruppen: Anlageprodukte (etwa Discount, Bonus, Express, Index) machen rund 97 Prozent des Marktvolumens aus, Hebelprodukte rund 3 Prozent (BSW, Stand 2024).

Anlageprodukte (etwa Discount, Bonus, Express, Index) machen rund 97 Prozent des Marktvolumens aus, Hebelprodukte rund 3 Prozent (BSW, Stand 2024).

Risiko-Asymmetrie: Bei Hebelprodukten erlitten laut BaFin-Studie 2025 rund 74 Prozent der Anleger Verluste, im Schnitt 6.358 Euro je Person.

Bei Hebelprodukten erlitten laut BaFin-Studie 2025 rund 74 Prozent der Anleger Verluste, im Schnitt 6.358 Euro je Person.

Eignung: Zertifikate eignen sich für definierte Markterwartungen und taktische Ziele, weniger für den breiten, langfristigen Vermögensaufbau.

Was sind Zertifikate, und warum gelten sie rechtlich als Schuldverschreibung?

Der Begriff Zertifikat klingt technisch, die Grundidee dahinter ist aber überschaubar. Kaufst du ein Zertifikat, leihst du im Kern einer Bank dein Geld. Wie viel du am Ende zurückbekommst, hängt davon ab, wie sich ein vereinbarter Basiswert entwickelt, etwa eine Aktie, ein Index oder ein Rohstoff. Rechtlich ist ein Zertifikat deshalb eine Inhaberschuldverschreibung nach § 793 BGB, also ein Zahlungsversprechen des Emittenten, in der Regel einer Bank. Der für dich wichtigste Punkt: Dir gehört der Basiswert nicht. Du besitzt weder eine Aktie noch einen Fondsanteil, sondern eine Forderung gegen die Bank. Genau dieser Unterschied entscheidet später über ein Risiko, das viele Anleger unterschätzen.

Die wichtigsten Begriffe rund um Zertifikate tauchen in jeder Produktbeschreibung und in jedem Basisinformationsblatt auf. Die folgende Übersicht erklärt sie kompakt.

Begriff ❓ Erklärung ✅ Basiswert (Underlying) Der Vermögenswert, auf den sich das Zertifikat bezieht, etwa eine Aktie, ein Index oder ein Rohstoff. Seine Kursentwicklung bestimmt die Rückzahlung. Emittent Die Bank, die das Zertifikat herausgibt. Da ein Zertifikat eine Schuldverschreibung ist, trägst du das Ausfallrisiko des Emittenten. Emittentenrisiko Das Risiko, dass der Emittent zahlungsunfähig wird und das investierte Kapital ganz oder teilweise verloren geht. Cap Die Gewinnobergrenze bei Discount-Zertifikaten und manchen Bonus-Strukturen. Kursgewinne oberhalb des Caps stehen dir nicht zu. Barriere (Knock-out-Schwelle) Ein festgelegter Kurs, bei dessen Berührung der Schutzmechanismus (Bonus) entfällt oder das Zertifikat (Knock-out) wertlos verfällt. Aufgeld (Agio) Der Preisaufschlag gegenüber dem direkten Kauf des Basiswerts. Es bündelt Finanzierungskosten, Dividendenverzicht und die Marge des Emittenten. Spread (Geld-Brief-Spanne) Die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Je enger der Spread, desto günstiger ist der Ein- und Ausstieg für dich. Basisinformationsblatt (BIB) Das gesetzlich vorgeschriebene Dokument, das Kosten, Risiken und Rendite-Szenarien eines Zertifikats zusammenfasst. Pflichtlektüre vor jedem Kauf. Laufzeit Der Zeitraum, für den das Zertifikat begeben wird. Am Laufzeitende erfolgt die Abrechnung gemäß der Auszahlungsformel. Hebel Der Faktor, um den die Kursbewegung des Basiswerts im Zertifikat verstärkt wird. Gilt für Knock-out- und Faktor-Zertifikate.

Diese juristische Konstruktion ist der entscheidende Unterschied zum Fonds. Ein ETF hält Wertpapiere als Sondervermögen, das bei einer Insolvenz der Fondsgesellschaft geschützt bleibt. Ein Zertifikat begründet dagegen eine reine Gläubigerposition. Geht der Emittent pleite, fällt das eingesetzte Kapital in die Insolvenzmasse. Genau dieses Emittentenrisiko ist das Wesensmerkmal jedes Zertifikats und kehrt in jeder Risikobetrachtung wieder.

Als Basiswert dienen Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen oder Zinssätze. Über die Auszahlungsformel lassen sich nahezu beliebige Risiko-Rendite-Profile abbilden, von kapitalgeschützten Produkten bis zu hochgehebelten Spekulationen. Den deutschen Markt erfasst der Bundesverband für strukturierte Wertpapiere (BSW), der bis 2023 als Deutscher Derivate Verband (DDV) firmierte. Der BSW erhebt die Marktdaten quartalsweise bei 15 Emittenten, die zusammen rund 90 Prozent des Gesamtmarktes repräsentieren.

Zertifikate können dein Depot sinnvoll ergänzen, wenn du sie verstehst. Nimm dir vor jedem Kauf die Zeit, Funktionsweise, Kosten und Risiken nüchtern zu prüfen, dann triffst du eine gute Entscheidung.

Welche Arten von Zertifikaten gibt es?

Zertifikate teilen sich in zwei Hauptgruppen: Anlageprodukte und Hebelprodukte. Anlageprodukte wie Discount-, Bonus-, Express- und Indexzertifikate machen rund 97 Prozent des Marktvolumens aus. Hebelprodukte wie Knock-out- und Faktor-Zertifikate stehen für die restlichen rund drei Prozent und ermöglichen überproportionale Gewinne wie Verluste bei kleinem Kapitaleinsatz.

Welche Anlagezertifikate sind am relevantesten?

Anlagezertifikate bilden die Kursentwicklung eines Basiswerts ab, oft mit eingebautem Risikopuffer oder Renditebegrenzung. Die folgende Übersicht ordnet die wichtigsten Typen nach ihrer Auszahlungslogik und der jeweils passenden Markterwartung. Discount- und Bonus-Zertifikate gehören zu den volumenstärksten und am längsten etablierten Kategorien. Die Tabelle gibt dir einen ersten Überblick. Wie die einzelnen Typen genau funktionieren, welche Szenarien sie abdecken und worauf du bei der Auswahl achten solltest, behandeln die jeweiligen Detailartikel zu den Zertifikate-Arten.

Typ Auszahlungslogik 💸 Passende Markterwartung 🔮 Indexzertifikat 📈 Bildet einen Index nahezu eins zu eins ab, ohne Puffer und ohne Cap Steigende Märkte, einfache Partizipation Discount-Zertifikat 🎟️ Kauf mit Rabatt auf den Basiswert, dafür Gewinnobergrenze (Cap) Seitwärts bis leicht steigend Bonus-Zertifikat 🫰 Bonuszahlung, solange eine untere Barriere nicht berührt wird Seitwärts bis leicht steigend, mit Puffer nach unten Express-Zertifikat 🚄 Vorzeitige Rückzahlung mit fester Rendite an festgelegten Stichtagen Stabile bis leicht steigende Märkte Aktienanleihe 💱 Fester Zinskupon, Rückzahlung abhängig vom Schlusskurs der Aktie Seitwärts, erwartete Niedrigvolatilität Kapitalschutz-Zertifikat 🔒 Rückzahlung des Nennwerts zugesichert, begrenzte Partizipation Sicherheitsorientiert, eingeschränkte Renditeerwartung Knock-Out 🥊 Hebel über eine Knock-out-Schwelle, Totalverlust bei Berührung Kurzfristig gerichtete, taktische Positionen Faktor-Zertifikat 💪 Konstanter täglicher Hebel ohne feste Knock-out-Schwelle Kurzfristige Trendphasen mit klarer Richtung

Wie funktionieren Hebelprodukte im Überblick?

Hebelprodukte vervielfachen die Bewegung des Basiswerts und können auf diese Weise schnell für eine hohe Rendite sorgen. Knock-out-Zertifikate, auch Turbos genannt, verlieren ihren gesamten Wert, sobald der Kurs eine festgelegte Schwelle berührt. Faktor-Zertifikate arbeiten dagegen mit einem konstanten täglichen Hebel und eignen sich nur für kurze, klar gerichtete Trendphasen, weil sich der Hebeleffekt über mehrere Tage zuungunsten des Anlegers verschieben kann.

Wie funktionieren Zertifikate im Detail?

Das Auszahlungsprofil eines Zertifikats ergibt sich aus einer Kombination von Optionskomponenten, die der Emittent in das Wertpapier verpackt. Am Discount-Zertifikat lässt sich die Logik gut nachvollziehen: Du erhältst den Basiswert mit Rabatt, verzichtest im Gegenzug aber auf Kursgewinne oberhalb des Cap. Wie oben in der Begriffe-Tabelle erwähnt, ist der Cap die Gewinnobergrenze. An diesem Punkt sind deine Gewinne gedeckelt.

Grundsätzlich entspricht ein Discount-Zertifikat dem Verkauf einer Kaufoption auf den Basiswert. Der eingenommene Optionspreis finanziert den Rabatt, die verkaufte Option begrenzt das Gewinnpotenzial nach oben. Diese Stillhalterposition erklärt das typische Profil: begrenzte Rendite, aber ein Puffer gegen moderate Kursrückgänge.

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht die Wirkung im Depotkontext. Stell dir vor, du möchtest 25.000 Euro in einen Aktienindex investieren, der aktuell bei 10.000 Punkten steht. Dafür hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du kaufst den Index direkt, etwa über einen ETF oder ein Indexzertifikat, und partizipierst eins zu eins an der Kursentwicklung. Oder du greifst zu einem Discount-Zertifikat auf denselben Index. Damit steigst du dank eines zehnprozentigen Rabatts günstiger ein, zahlst also nur 9.000 je Indexeinheit, akzeptierst aber eine Gewinnobergrenze (Cap) bei 10.000 Punkten. Die interaktive Grafik unten zeigt dir, wie sich beide Varianten je nach Indexstand bei Laufzeitende entwickeln. Probiere es doch gleich einmal aus.