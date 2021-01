Small Caps – Investieren in chancenreiche Nebenwerte und die besten Aktien aus SDAX & Co.

Die besten Small-Cap-Investments im Vergleich zur DAX-Indexfamilie

Wissenswert: Mit Nebenwerten können Anleger deutlich mehr Rendite erzielen als mit Standardwerten, insbesondere in Hausse-Phasen. In schwachen Marktphasen schneiden Small Caps hingegen häufig schlechter ab als Blue Chips. Wie sich ein Investment in Nebenwerte auszahlen kann, verdeutlicht die Entwicklung der DAX-Indexfamilie.

So hat der DAX im Beobachtungs­zeitraum 1.1.2014 bis 31.12.2020 zwar um 45 Prozent zugelegt. Auch der MDAX verzeichnete in diesem Zeitraum ein Plus von gut 70 Prozent. SDAX-Anleger konnten sich aber über ein Plus von mehr als 115 Prozent freuen.

Noch eine ganze Schippe mehr konnten Anleger jedoch mit den Top-Fonds und dem Value-Stars-Deutschland-Investment einheimsen. Letzteres legte um 157 Prozent zu. Investierte Anleger konnten sich somit über einen jährlichen Wertzuwachs von im Schnitt 14,4 Prozent freuen.