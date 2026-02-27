Wer an der Börse überdurchschnittliche Renditen erzielen möchte, muss sich dort umsehen, wo andere nicht hinschauen. Und zwar bei den europäischen Small Caps. Doch nicht jeder Investor durchforstet mit Leidenschaft Small Cap-Indizes wie den SDax auf der Suche nach dem nächsten Renditebringer. Das Team um den Lupus Alpha Micro Champions (ISIN: LU1891775774, WKN: A2JB8X) allerdings schon. Der Fonds der Münchner Fondsgesellschaft investiert seit 2019 (Auflagedatum) schwerpunktmäßig in europäische Small Caps – also Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 Millionen und einer Milliarde Euro. Fondsmanager Jonas Liegl und Rohan Haritwal verfolgen dabei eine konsequente Bottom-up-Strategie: Sie suchen Nischenplayer mit fokussiertem Geschäftsmodell, starker Wettbewerbsposition und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial. Seit der Auflage hat das Portfolio durchschnittlich 7,2 Prozent Rendite pro Jahr erzielt.
Das Fondsvolumen liegt bei rund 102 Millionen Euro, die Volatilität bei etwa 14 Prozent – bei lediglich 90 Werten. Der Vergleichsindex (Benchmark), der MSCI Europe Micro Cap Net Total Return Index, dient als Orientierungsgröße; das Management weicht jedoch aktiv davon ab und sucht gezielt Marktineffizienzen in einem Segment, das viele institutionelle Investoren – auch weil sie teils nicht in so kleine Werte investieren dürfen – links liegen lassen. Pech für die Profis, Glück für die privaten Anleger.