Zeal Network SE (ISIN: DE000ZEAL241, WKN: ZEAL24)

Unangefochtener Marktführer im deutschen Online-Lotto

Was hat ein Online-Lotterieanbieter in einem Fonds voller Maschinenbauer und Technologieunternehmen zu suchen? Mehr als man zunächst vermuten würde. Zeal Network ist ein klassischer Hidden Champion der Digitalwirtschaft: ein kapitalleichtes, profitables Geschäftsmodell mit Marktführerschaft, starkem Kundenwachstum und Cashflow – und trotzdem von vielen Investoren kaum beachtet.

Das 1999 in Hamburg gegründete Unternehmen ist heute der führende Online-Vermittler von Lotterieprodukten in Deutschland. Über die Plattformen Lotto24 und Tipp24 ermöglicht Zeal die digitale Teilnahme an staatlich lizenzierten Lotterien wie Lotto 6aus49, Eurojackpot oder GlücksSpirale – und erhält dafür Vermittlungsprovisionen, ohne selbst das Auszahlungsrisiko zu tragen. Das Modell gleicht dem eines riesigen, nationalen digitalen Lotto-Kiosks: hohe Fixkostendegression, geringeres Risiko, hohe Skalierbarkeit. Mit einem Online-Marktanteil von knapp 44 Prozent ist Zeal in Deutschland in exponierter Stellung.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist die 2024 gestartete Traumhausverlosung – Deutschlands erste Soziallotterie, bei der eine bezugsfertige Immobilie verlost wird. Die Innovation kam an: Allein die erste Kampagne verkaufte rund 14 Millionen Lose, bereits vier Häuser wurden seither verlost. Das Konzept verbindet Lotterie-Appeal mit sozialem Impact – ein cleverer Schachzug, der die Kundenbasis verbreitert und neue Zielgruppen erschließt. Hinzu kommt ein wachsendes Games-Geschäft mit inzwischen fast 600 Titeln sowie eine strategische Partnerschaft mit Tipico für Sportwetten-Fans.

Zahlen und Bewertung: Im Geschäftsjahr 2024 wuchs der Konzernumsatz um 62 Prozent auf 188 Millionen Euro, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verdoppelte sich nahezu auf 61,9 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten 2025 (Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2025 erfolgt am 25. März 2026) legte der Umsatz um 34 Prozent auf 162,6 Millionen Euro zu, das EBIT stieg um 65 Prozent auf 47,67 Millionen Euro. Das EBITDA wuchs um 55 Prozent auf 54,0 Millionen Euro. Die Jahresprognose wurde zweifach angehoben: Zeal erwartet für 2025 nun 205 bis 215 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA von 63 bis 68 Millionen Euro. Die Aktie notiert bei rund 50 Euro, das KGV liegt bei knapp 19. Analysten von NuWays sehen ein Kursziel von 67,00 Euro, was einem Upside-Potenzial von rund 30 Prozent entspricht. Die solide Dividendenrendite von rund 2,6 Prozent rundet das Bild ab – Zeal erhöhte die Ausschüttung für 2024 auf 2,40 Euro je Aktie, dank Sonderausschüttung von 1,10 Euro je Aktie mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.

Zinsunabhängig und „Zollsicher“: Zeal profitiert von einer weiteren Besonderheit, denn das Geschäftsmodell ist nahezu zinsunabhängig und vollständig binnenmarktorientiert. Keine Exportrisiken, keine Zollprobleme, keine Abhängigkeit von Rohstoffpreisen. Der Konzern finanziert sich fast ausschließlich aus dem operativen Cashflow und ist trotz des vollständigen Erwerbs der Lotto24-Tochter wieder auf dem Weg zur Schuldenfreiheit. Sinkende Zinsen helfen natürlich trotzdem: Sie verbessern die Bewertungsmultiples und machen den Titel für renditeorientierte Investoren attraktiver.

Warum interessant? Zeal ist das Gegenteil eines zyklischen Nebenwerts – und deshalb eine potenziell interessante Beimischung in einem SmallCaps-Portfolio. Das Geschäftsmodell funktioniert unabhängig von Konjunktur, Zöllen und Währungsschwankungen. Wer auf ein profitables Wachstumsunternehmen mit Marktführerschaft, steigender Dividende und Upside-Potenzial setzt, könnte in Zeal eine interessante Nebenwerte-Story im deutschen Kapitalmarkt finden.