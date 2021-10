Dogecoin kaufen – diese Möglichkeiten gibt es zum Dogecoin-Handel

Dogecoin-Mining

Eine weitere Methode, um sich Dogecoins zu verdienen, ist, sich die Coins selbst zu schürfen beim sogenannten Mining. Dabei müssen Sie die Rechenkapazität Ihres Computers zur Verfügung stellen, damit eine bestimmte Software komplexe mathematische Probleme lösen kann. Wer also eine hohe Kapazität zur Verfügung stellt und dadurch ein mathematisches Problem löst, erhält dafür eine dementsprechende Belohnung in Form von Coins. Allerdings benötigen Sie dafür zunächst ein Dogecoin-Wallet, worauf die Coins eingezahlt werden können. Danach können Sie mit der richtigen Software direkt mit dem Mining beginnen. Doch Vorsicht: Für einige Softwares muss man eine Nutzungsgebühr entrichten! Das Mining von Dogecoins ist also nicht immer komplett kostenlos.

Hinweis: Ihnen ist das zu aufwendig und Sie möchten nicht direkt in die Dogecoin-Community einsteigen, sondern einfach nur von der Kursentwicklung des Dogecoin profitieren? Dann können Sie natürlich auch echte Dogecoins kaufen. Das geht an jeder Börse, die diese Währung und Wertpapiere anbietet. Eine Möglichkeit in CFDs oder Zertifikate zu investieren, gibt es allerdings leider noch nicht.