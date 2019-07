Wallet, Blockchain, Mining – die wichtigsten Begriffe zu Kryptowährungen

Was ist eine Blockchain?

Eine Blockchain ist eine Datenbank, die hinter jeder Kryptowährung steckt. In die Blockchain werden alle Transaktionen nacheinander, also chronologisch linear, und dezentral geschrieben, sodass alle Vorgänge jederzeit von jedem Nutzer nachvollzogen werden können. Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit einer Kette, der am unteren Ende ständig neue Elemente hinzugefügt werden – „Blockchain“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „Blockkette“.

Ist ein Block vollständig beschrieben, wird der nächste Block erzeugt. Da jeder Block eine Prüfsumme des vorhergehenden Blocks enthält, können so Manipulationen verhindert werden, obwohl jeder Nutzer Einblick in die Blockchain hat. Die Blcokchain ist also vergleichbar mit einem webbasierten, dezentralisierten und öffentlichen Buchhaltungssystem, das alle Transaktionen notiert, die jemals getätigt wurden.

Die Blockchain ist das Herz der Krypto-Technologie und macht Geldflüsse unabhängig von institutionellen Einrichtungen überhaupt erst möglich. Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin machte durch diese Technologie erstmals möglich, finanzielle Transaktionen ohne die Aufsicht einer zentralen Staatsbank wie Europäische Zentralbank EZB oder US-Notenbank Federal Reserve durchzuführen.