ETF wird geschlossen – was nun?

Liquidation oder Fusion: So läuft eine ETF-Schließung ab

Die zwei wichtigsten Methoden, wie ein ETF geschlossen werden kann, sind die Fondsfusion und die Fondsliquidation. Die meisten ETF-Anleger kommen allerdings mit der Liquidation in Berührung.

Bei einer Fondsfusion werden, wie der Name schon sagt, zwei ETFs fusioniert beziehungsweise miteinander verschmolzen. Sämtliche Vermögensgegenstände des aufzulösenden Fonds werden dabei von dem aufnehmenden Fonds übernommen. Die Anteile des ursprünglichen ETFs werden automatisch zum Kurs am jeweiligen Stichtag in die Anteile des aufnehmenden ETFs getauscht. Den Kunden wird ein eventuell auftretender Spitzenausgleich auf ihrem Konto gutgeschrieben. Die Finanzaufsicht muss außerdem jede Fusion vorab genehmigen. Der aufnehmende Fonds sollte eine möglichst gleiche Anlagestrategie verfolgen, was ebenfalls im Zuge der Genehmigung überprüft wird.

Wird ein ETF liquidiert, werden alle Vermögenswerte des Fonds an einem bestimmten Stichtag verkauft. Anteilshaber des ETFs erhalten dann die danach im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte ausgeschüttet.

Tipp: Die meisten Anleger verkaufen ihre Fonds-Anteile, bevor die Kursberechnung des ETFs eingestellt wird. Denn bei ETFs erfolgt die Preisfeststellung täglich. So können auch Sie die Wartezeiten zwischen der Einstellung der Kursberechnung und der letztendlichen Gutschrift des Verkaufserlöses umgehen, falls Ihr ETF geschlossen wird.