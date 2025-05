Ein Kinderdepot bietet weit mehr als nur eine Alternative zum Sparbuch. Wenn Du früh mit dem Investieren beginnst, verschaffst Du Deinem Kind einen echten finanziellen Vorsprung. Je früher Du nämlich für Dein Kind investierst, desto länger kann das Geld arbeiten. Der Zinseszinseffekt sorgt dafür, dass nicht nur das eingesetzte Kapital, sondern auch die erzielten Erträge mit der Zeit Rendite erwirtschaften. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg kann so aus kleinen monatlichen Beträgen ein beachtliches Vermögen entstehen – und das ganz ohne große Einmalzahlungen.

Ein weiterer Vorteil liegt in der steuerlichen Gestaltung. Kinder haben einen eigenen Sparerpauschbetrag sowie einen Grundfreibetrag beim Einkommen. Das bedeutet: Ein Teil der Erträge aus dem Depot bleibt steuerfrei, wenn Du rechtzeitig eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung beantragst. Dadurch kannst Du die steuerlichen Spielräume optimal nutzen und mehr vom Gewinn erhalten.

Ein Kinderdepot ist auch ein guter Anlass, um Dein Kind spielerisch an das Thema Finanzen heranzuführen. Wenn es älter wird, kannst Du gemeinsam einen Blick ins Depot werfen, Entwicklungen beobachten und vielleicht sogar gemeinsam über neue Investitionen entscheiden. So lernt Dein Kind frühzeitig, wie Geldanlage funktioniert – ein Wissen, das in der Schule meist zu kurz kommt.

Während Spielsachen irgendwann ausgedient haben, bleibt ein gut geführtes Depot ein Geschenk mit bleibendem Wert. Ob als Startkapital für die erste Wohnung, das Studium oder eine Weltreise – ein gefülltes Kinderdepot eröffnet Freiräume, die mit klassischen Geldgeschenken kaum erreichbar sind. Es ist also nicht nur eine Investition in Zahlen, sondern in Möglichkeiten.