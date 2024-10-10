Der Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares im Test

Ein wesentlicher Vorteil von Krypto-ETPs ist die Sicherheit. Kryptowährungen werden in digitalen Wallets gespeichert, die anfällig für Hackerangriffe sein können. Viele Anleger haben in der Vergangenheit aufgrund von Sicherheitslücken oder menschlichem Versagen ihre Krypto-Bestände verloren. ETPs werden hingegen von regulierten Finanzinstituten ausgegeben und oft durch physische Bestände oder Derivate abgesichert. Dies verringert das Risiko eines Totalverlusts, wie er bei der direkten Verwahrung von Kryptowährungen auftreten kann. Zudem müssen sich Anleger nicht um die technischen Details wie die Einrichtung von Wallets oder den Schutz von privaten Schlüsseln kümmern.

Ein weiterer Punkt ist die Regulierung. Krypto-ETPs unterliegen den Aufsichtsbehörden in den Märkten, in denen sie gehandelt werden, was für mehr Transparenz und Schutz sorgt. Der Kryptomarkt ist bekannt für seine Volatilität und das Risiko von betrügerischen Projekten. ETP-Anbieter müssen strenge Vorschriften einhalten und bieten somit mehr Sicherheit und Vertrauen für Anleger, die sich unsicher in Bezug auf unregulierte Kryptowährungsmärkte fühlen.