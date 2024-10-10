Der Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares im Test

Das Top 10 Crypto ETP16 bietet Anlegern die Möglichkeit, mit einem einzigen Investment diversifiziert in die zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu investieren. Das ETP ist physisch durch echte Kryptowährungen besichert und wird vierteljährlich an die Marktentwicklungen angepasst, wobei es den zugrunde liegenden finanzen.net Top 10 Crypto Index nachbildet. Zusätzlich können Anleger von Staking-Rewards profitieren. Es ist über Banken und Broker handelbar (WKN A4A50V/ ISIN GB00BMY36D37) und kann problemlos in bestehende Depots integriert werden.