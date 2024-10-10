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Krypto einfach gemacht

Der Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares im Test

Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sind sowohl bei privaten als auch bei institutionellen Investoren zunehmend gefragt. Anleger erhoffen sich dabei nicht nur attraktive Renditen, sondern auch eine breitere Diversifikation des Portfolios sowie eine Investition in Zukunftstechnologien. Finanzen.net bietet nun eine neue und unkomplizierte Möglichkeit, in führende Kryptowährungen zu investieren: Gemeinsam mit CoinShares wurde der CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto ETP (WKN A4A50V) entwickelt.

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Top 10 Crypto ETP – Das Wichtigste in Kürze

  • Mit einem Investment werden die zehn aktuell wichtigsten Coins abgedeckt.
  • Durch ein Investment in das Top 10 Crypto ETP16 haben Anleger die Möglichkeit, zusätzlich von sogenannten Staking-Rewards (ähnlich wie Dividenden) zu profitieren.
  • Das Top 10 Crypto ETP können Sie unkompliziert über Ihre Bank oder Ihren Broker kaufen und verkaufen. Das ETP ist während der üblichen Handelszeiten an den Börsen XETRA oder Gettex handelbar.
  • Unser Tipp: Bei finanzen.net ZERO1 haben Sie zudem die Möglichkeit, über einen Sparplan jeden Monat einen festen Betrag in das neue Top 10 Crypto ETP zu investieren.

Inhaltsverzeichnis

Was ist das Top 10 Crypto ETP?

Das Top 10 Crypto ETP16 bietet Anlegern die Möglichkeit, mit einem einzigen Investment diversifiziert in die zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu investieren. Das ETP ist physisch durch echte Kryptowährungen besichert und wird vierteljährlich an die Marktentwicklungen angepasst, wobei es den zugrunde liegenden finanzen.net Top 10 Crypto Index nachbildet. Zusätzlich können Anleger von Staking-Rewards profitieren. Es ist über Banken und Broker handelbar (WKN A4A50V/ ISIN GB00BMY36D37) und kann problemlos in bestehende Depots integriert werden.

Was ist ein ETP?

Ein ETP (Exchange Traded Product) ist ein börsengehandeltes Finanzprodukt, das den Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes oder Indexes abbildet. Dazu gehören unter anderem Rohstoffe, Währungen oder – wie in diesem Fall – Kryptowährungen. ETPs funktionieren ähnlich wie Aktien: Sie können während der Börsenzeiten gehandelt werden und bieten eine transparente Preisgestaltung. Sie eignen sich für Anleger, die in einen bestimmten Markt oder Sektor investieren möchten, ohne die einzelnen Vermögenswerte direkt kaufen zu müssen. Ein ETP kann auch physisch besichert sein, was zusätzliche Sicherheit bietet. Das ist übrigens beim Top 10 Crypto ETP16 auch der Fall.

Crypto Staking – schon gewusst?

Crypto Staking ermöglicht es Ihnen, durch das Anlegen von Kryptowährungen passives Einkommen zu generieren. Ähnlich wie bei einer Festgeldanlage legen Sie Ihre Krypto-Coins an, um regelmäßige Erträge, sogenannte Staking-Rewards, zu erhalten. Diese Erträge entstehen, weil Ihre Kryptowährungen zur Unterstützung des Netzwerks und der Transaktionsverarbeitung verwendet werden. Besonders im Vergleich zu traditionellen Zinsprodukten kann Crypto Staking eine attraktive Möglichkeit sein, zusätzliches Krypto-Vermögen anzuhäufen, während Ihre Coins weiterhin im Netzwerk aktiv bleiben. Mit dem Top 10 Crypto ETP ist dies ebenfalls möglich. Weitere Informationen erhalten Sie im Artikel Crypto Staking.

Wer steckt hinter dem Top 10 Crypto ETP?

Das Top 10 Crypto ETP16 ist aus einer Kooperation zwischen finanzen.net und Coinshares entstanden. Finanzen.net ist das größte deutschsprachige Börsen- und Finanzportal. Bei CoinShares handelt es sich um den 2016 gegründeten, größten europäischen Verwalter für digitale Vermögenswerte. Die technische Wegbereitung und Indexpflege betreibt das renommierte Schweizer Unternehmen Compass Financial Technologies.

Wie werden die im ETP enthaltenen Währungen ausgewählt und gewichtet?

Die Kryptowährungen für das CoinShares Physical Top 10 Crypto Market ETP werden anhand mehrerer Kriterien ausgewählt. Dazu gehören die Marktkapitalisierung, die Handelbarkeit auf anerkannten Börsen, die Einhaltung der EU-Benchmark-Verordnung (BMR) sowie die Liquidität. Stablecoins, Privacy Coins und Meme-Coins sind ausgeschlossen. Die Auswahl berücksichtigt zudem, dass die Coins auf Xetra, dem deutschen Haupthandelsplatz, gehandelt werden können. Die Gewichtung der Kryptowährungen im zugrundeliegenden Index basiert auf dem rollierenden 3-Monats-Durchschnitt der Marktkapitalisierung.

Gewichtung der Kryptowährungen im Top 10 Crypto ETP

Warum in ETPs und nicht Kryptowährungen direkt investieren?

Das Investieren in Krypto-ETPs (Exchange Traded Products) anstelle von physischen Kryptowährungen im eigenen Wallet bietet mehrere Vorteile, die für Anleger besonders attraktiv sein können. ETPs sind börsengehandelte Produkte, die den Wert eines oder mehrerer zugrunde liegender Vermögenswerte wie Kryptowährungen nachbilden. Diese Struktur bietet einen vereinfachten Zugang zum Kryptomarkt, ohne die technischen und operativen Herausforderungen, die mit dem direkten Kauf, der Speicherung und Verwaltung von Kryptowährungen einhergehen.

Ein ETP bietet mehr Sicherheit und Regulierung

Ein wesentlicher Vorteil von Krypto-ETPs ist die Sicherheit. Kryptowährungen werden in digitalen Wallets gespeichert, die anfällig für Hackerangriffe sein können. Viele Anleger haben in der Vergangenheit aufgrund von Sicherheitslücken oder menschlichem Versagen ihre Krypto-Bestände verloren. ETPs werden hingegen von regulierten Finanzinstituten ausgegeben und oft durch physische Bestände oder Derivate abgesichert. Dies verringert das Risiko eines Totalverlusts, wie er bei der direkten Verwahrung von Kryptowährungen auftreten kann. Zudem müssen sich Anleger nicht um die technischen Details wie die Einrichtung von Wallets oder den Schutz von privaten Schlüsseln kümmern.

Ein weiterer Punkt ist die Regulierung. Krypto-ETPs unterliegen den Aufsichtsbehörden in den Märkten, in denen sie gehandelt werden, was für mehr Transparenz und Schutz sorgt. Der Kryptomarkt ist bekannt für seine Volatilität und das Risiko von betrügerischen Projekten. ETP-Anbieter müssen strenge Vorschriften einhalten und bieten somit mehr Sicherheit und Vertrauen für Anleger, die sich unsicher in Bezug auf unregulierte Kryptowährungsmärkte fühlen.

Leichtere Handelbarkeit von ETPs

Ein weiterer Vorteil ist die einfache Handelbarkeit von Krypto-ETPs. Diese Produkte werden an regulierten Börsen gehandelt, was bedeutet, dass Anleger sie genauso leicht wie Aktien oder Anleihen kaufen und verkaufen können. Im Gegensatz dazu ist der direkte Handel von Kryptowährungen oft mit speziellen Börsen und teilweise komplexen Handelsplattformen verbunden, die für unerfahrene Anleger überwältigend sein können. Zudem bieten traditionelle Broker oft keine Möglichkeit, Kryptowährungen direkt zu handeln, während Krypto-ETPs in viele Depots aufgenommen werden können.

Breite Diversifikation mit dem Top 10 Crypto ETP

ETPs bieten eine breitere Diversifikation. Statt in einzelne Kryptowährungen zu investieren, können Anleger über ein ETP in einen ganzen Korb von Kryptowährungen investieren. Zum Beispiel bildet das Top 10 Crypto ETP16 die zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ab. Dies minimiert das Risiko, das mit der hohen Volatilität einzelner Coins verbunden ist, und die Anleger erhalten eine ausgewogenere Beteiligung am gesamten Kryptomarkt.

Video: Das Top 10 Crypto ETP – Einfach diversifiziert in die größten Kryptowährungen investieren

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Die Bedeutung von Kryptowährungen als Anlageform

In der heutigen Zeit kann es sinnvoll sein, in Kryptowährungen zu investieren, da sie als alternative Anlageklasse zunehmend an Bedeutung gewinnen. Kryptowährungen bieten potenziell hohe Renditechancen, da sie sich in einem wachsenden Markt befinden, der durch technologische Innovationen wie Blockchain vorangetrieben wird. Zudem ermöglichen sie eine Diversifikation des Portfolios, da sie unabhängig von traditionellen Anlageformen wie Aktien oder Anleihen agieren. Langfristig bieten sie zudem Zugang zu innovativen Finanzsystemen und Technologien, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen könnten. Spätestens seit der Genehmigung von Krypto-Spot-ETFs in den USA haben sich Kryptowährungen als Anlageklasse in der Finanzwelt etabliert. Einige Unternehmen bieten auch mittlerweile die Bezahlung mit Kryptowährungen an.

Kryptowährungen als Wertanlage und Inflationsschutz

Ein wesentlicher Aspekt der Anziehungskraft von Kryptowährungen als Anlageform ist ihr Potenzial zur Wertsteigerung. Bitcoin beispielsweise hat in den letzten Jahren beispiellose Wachstumsraten verzeichnet, die viele Anleger angezogen haben. Kryptowährungen sind außerdem resistent gegen die Inflation traditioneller Währungen, da sie in vielen Fällen eine begrenzte maximale Versorgung haben. Dies macht sie zu einer attraktiven Option in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder in Ländern mit instabilen Fiat-Währungen. Für Anleger, die nach Möglichkeiten suchen, ihr Portfolio gegen Inflation und Währungsrisiken abzusichern, bieten Kryptowährungen eine vielversprechende Lösung.

Kryptowährungen haben sich in der Finanzwelt etabliert

Die steigende Bedeutung von Kryptowährungen als Anlageform zeigt sich im zunehmenden institutionellen Interesse. In den letzten Jahren haben große Finanzinstitute, Hedgefonds und sogar Regierungen begonnen, in Kryptowährungen zu investieren oder Kryptowährungsprodukte wie ETFs zu lancieren. Diese Akzeptanz auf institutioneller Ebene verleiht dem Markt mehr Legitimität und Vertrauen und signalisiert, dass Kryptowährungen nicht mehr nur ein Nischenmarkt für technikaffine Early Adopters sind.

Die technologische Bedeutung von Kryptos

Die Innovation und die zugrunde liegende Blockchain-Technologie bieten zudem weitere Chancen. Smart Contracts und dezentralisierte Finanzanwendungen (DeFi) erweitern das Spektrum der Anlagemöglichkeiten im Krypto-Bereich. Diese ermöglichen automatisierte Transaktionen und Kredite ohne Zwischenhändler, was das traditionelle Bankwesen herausfordert und neue Wege für Finanzgeschäfte eröffnet. Die Zukunft wird vermutlich auch noch viele weitere technische Anwendungsmöglichkeiten für Kryptowährungen bitenen.

Fazit zum Top 10 Crypto ETP

Das Top 10 Crypto ETP von Coinshares und finanzen.net bietet eine innovative und zugängliche Möglichkeit, in den Kryptomarkt zu investieren, ohne direkt Kryptowährungen zu kaufen. Es kombiniert die Vorteile traditioneller Finanzprodukte mit der Dynamik von Kryptowährungen, wodurch Anleger von der Marktentwicklung profitieren können, ohne sich um technische Herausforderungen oder Sicherheitsfragen wie Wallet-Verwaltung kümmern zu müssen. Die ETPs sind reguliert, liquide und bieten Diversifikation, was sie zu einer attraktiven Wahl für Anleger macht, die in den wachsenden Kryptosektor investieren möchten.

Top 10 Crypto ETP – Das sollten Sie tun

  1. Informieren Sie sich ausführlich über Kryptowährungen und das Top 10 Crypto ETP16, um zu evaluieren, ob es in Ihre Handelsstrategie passt.

  2. Schauen Sie bei Ihrem Broker, ob Sie dort das Top 10 Crypto ETP handeln können, oder eröffnen Sie ein Depot bei einem Anbieter wie ZERO1, wo Sie das tun können.

  3. Das Top 10 Crypto ETP finden Sie unter der WKN A4A50V und der ISIN A4A50V.

Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.

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