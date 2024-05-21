Doppelt abgesichert: Warum sich eine Hausrat- und Haftpflicht-Kombi lohnt

Die Hausratversicherung bietet umfassenden Schutz für alle beweglichen Gegenstände innerhalb eines Haushalts. Hierzu zählen Möbel, Elektrogeräte, Kleidung, und sonstige persönliche Besitztümer. Versichert sind diese Gegenstände gegen eine Vielzahl von Risiken, darunter Feuer, Leitungswasserschäden, Sturm und Hagel, Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus nach einem Einbruch.

Ein zentraler Bestandteil der Hausratversicherung ist der Schutz vor Schäden durch Brand. Dabei sind nicht nur die direkten Feuerschäden abgedeckt, sondern auch Schäden durch Rauch und Ruß. Auch Blitzschlag und Explosionen fallen unter diesen Schutz. Im Falle eines Leitungswasserschadens deckt die Hausratversicherung sowohl die Schäden ab, die durch austretendes Leitungswasser aus Rohren, Heizungen oder an Waschmaschinen entstehen, als auch die daraus resultierenden Folgeschäden an den versicherten Gegenständen.

Sturm- und Hagelschäden umfassen Beschädigungen, die durch Unwetter ab einer Windstärke von 8 entstehen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Fenster durch Hagelschlag zerstört werden oder durch Sturm herabfallende Äste Schäden an Einrichtungsgegenständen verursachen.

Ein besonders bedeutender Aspekt der Hausratversicherung ist der Schutz vor Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus nach einem Einbruch. Hierbei werden die entwendeten Gegenstände zum Neuwert ersetzt, und auch Beschädigungen, die bei einem Einbruch an der Einrichtung oder der Wohnung selbst entstehen, sind abgesichert. Zudem erstreckt sich der Versicherungsschutz in einigen Policen auch auf sogenannten einfachen Diebstahl, wie etwa den Diebstahl von Fahrrädern, sofern dieser Zusatz in der Police enthalten ist.

Darüber hinaus bieten viele Hausratversicherungen Schutz gegen Überspannungsschäden durch indirekten Blitzschlag, was insbesondere für elektronische Geräte von großer Bedeutung ist. Einige Versicherungen beinhalten auch den Schutz vor Elementarschäden, die durch Naturkatastrophen wie Hochwasser oder Erdbeben verursacht werden.