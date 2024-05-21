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Voller Schutz

Doppelt abgesichert: Warum sich eine Hausrat- und Haftpflicht-Kombi lohnt

Eine umfassende Absicherung ist essenziell, um sich vor den finanziellen Folgen unerwarteter Ereignisse zu schützen. Die Kombination von Hausrat- und Haftpflichtversicherung bietet zahlreiche Vorteile, von Kostenersparnissen über vereinfachte Verwaltung bis hin zu erweitertem Schutz. Dieser Ratgeber gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Hausrat-Haftpflicht-Kombi und erklärt, worauf Sie achten sollten. Empfehlungen sowie die wichtigsten Informationen erhalten Sie gleich zu Beginn.

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Hausrat & Haftpflicht Kombi – Das Wichtigste in Kürze

  • Hausrat- und Haftpflichtversicherung decken unterschiedliche Risiken ab – die Hausratversicherung schützt das Eigentum im Haushalt, während die Haftpflichtversicherung Schäden abdeckt, die der Versicherungsnehmer Dritten zufügt.
  • Eine kombinierte Police kann finanzielle Vorteile und vereinfachte Verwaltung bieten, da beide Versicherungen in einem Vertrag zusammengefasst sind.
  • Tipp: Nutzen Sie stets Vergleichsportale, um verschiedene Angebote zu prüfen und so die beste Versicherung für Sie zu finden.
  • Unsere Empfehlung: Prüfen Sie Ihren persönlichen Bedarf und die geltenden Versicherungsbedingungen regelmäßig, um auf Änderungen reagieren zu können.

Inhaltsverzeichnis

Ist Hausratversicherung gleich Haftpflichtversicherung?

Eine Hausratversicherung und eine Haftpflichtversicherung sind nicht gleich. Die Hausratversicherung deckt Schäden an Ihrem beweglichen Eigentum im Haushalt ab, wie Möbel und Elektrogeräte, gegen Risiken wie Feuer oder Einbruch. Die Haftpflichtversicherung hingegen schützt Sie vor finanziellen Forderungen, wenn Sie dritten Personen Sach- oder Personenschäden zufügen. Während die Hausratversicherung Ihr persönliches Hab und Gut sichert, übernimmt die Haftpflichtversicherung die Kosten für berechtigte Schadensersatzansprüche und wehrt unberechtigte ab. Diese beiden Versicherungen ergänzen sich, bieten aber jeweils Schutz in unterschiedlichen Bereichen.

Was deckt die Hausratversicherung ab?

Die Hausratversicherung bietet umfassenden Schutz für alle beweglichen Gegenstände innerhalb eines Haushalts. Hierzu zählen Möbel, Elektrogeräte, Kleidung, und sonstige persönliche Besitztümer. Versichert sind diese Gegenstände gegen eine Vielzahl von Risiken, darunter Feuer, Leitungswasserschäden, Sturm und Hagel, Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus nach einem Einbruch.

Ein zentraler Bestandteil der Hausratversicherung ist der Schutz vor Schäden durch Brand. Dabei sind nicht nur die direkten Feuerschäden abgedeckt, sondern auch Schäden durch Rauch und Ruß. Auch Blitzschlag und Explosionen fallen unter diesen Schutz. Im Falle eines Leitungswasserschadens deckt die Hausratversicherung sowohl die Schäden ab, die durch austretendes Leitungswasser aus Rohren, Heizungen oder an Waschmaschinen entstehen, als auch die daraus resultierenden Folgeschäden an den versicherten Gegenständen.

Sturm- und Hagelschäden umfassen Beschädigungen, die durch Unwetter ab einer Windstärke von 8 entstehen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Fenster durch Hagelschlag zerstört werden oder durch Sturm herabfallende Äste Schäden an Einrichtungsgegenständen verursachen.

Ein besonders bedeutender Aspekt der Hausratversicherung ist der Schutz vor Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus nach einem Einbruch. Hierbei werden die entwendeten Gegenstände zum Neuwert ersetzt, und auch Beschädigungen, die bei einem Einbruch an der Einrichtung oder der Wohnung selbst entstehen, sind abgesichert. Zudem erstreckt sich der Versicherungsschutz in einigen Policen auch auf sogenannten einfachen Diebstahl, wie etwa den Diebstahl von Fahrrädern, sofern dieser Zusatz in der Police enthalten ist.

Darüber hinaus bieten viele Hausratversicherungen Schutz gegen Überspannungsschäden durch indirekten Blitzschlag, was insbesondere für elektronische Geräte von großer Bedeutung ist. Einige Versicherungen beinhalten auch den Schutz vor Elementarschäden, die durch Naturkatastrophen wie Hochwasser oder Erdbeben verursacht werden.

Was deckt die Haftpflichtversicherung ab?

Die Haftpflichtversicherung bietet Schutz vor den finanziellen Folgen von Schäden, die der Versicherungsnehmer dritten Personen zufügt. Dies umfasst sowohl Sach- als auch Personenschäden, sowie Vermögensschäden, die daraus resultieren können. Die Haftpflichtversicherung tritt ein, wenn der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen für Schäden haftbar gemacht werden und gemäß gesetzlichen Haftungsbestimmungen schadensersatzpflichtig sind.

Ein wesentlicher Bestandteil der Haftpflichtversicherung ist die Prüfung der Haftungsfrage. Der Versicherer überprüft zunächst, ob und in welchem Umfang eine Schadensersatzpflicht besteht. Dies schützt den Versicherungsnehmer vor unberechtigten Forderungen. Sollte eine Haftung bestehen, übernimmt die Versicherung die Kosten für berechtigte Schadensersatzforderungen.

Im Falle von Personenschäden deckt die Haftpflichtversicherung die Kosten für Heilbehandlungen, Schmerzensgeld und Verdienstausfall des Geschädigten. Dazu gehören auch langfristige Kosten wie Rentenzahlungen im Falle von dauerhaften Beeinträchtigungen oder Pflegebedürftigkeit. Die Absicherung dieser Risiken ist besonders wichtig, da Personenschäden hohe finanzielle Belastungen nach sich ziehen können.

Sachschäden werden ebenfalls durch die Haftpflichtversicherung abgedeckt. Hierzu zählen die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz beschädigter oder zerstörter Gegenstände. Die Versicherung übernimmt zudem die Kosten für Folgeschäden, die im Zusammenhang mit dem Sachschaden stehen, wie zum Beispiel Mietausfälle oder Nutzungsausfallentschädigungen.

Bei Vermögensschäden handelt es sich um finanzielle Schäden, die weder auf einen Sach- noch auf einen Personenschaden zurückzuführen sind. Ein typisches Beispiel hierfür sind Ansprüche aus einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit, wenn ein Kunde durch eine Fehlberatung finanzielle Einbußen erleidet. Diese Art von Schäden ist häufig in speziellen Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen abgedeckt, die ergänzend zur privaten Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden können.

Ein wichtiger Aspekt der Haftpflichtversicherung ist die passive Rechtsschutzfunktion. Diese umfasst die Abwehr unberechtigter oder überzogener Schadensersatzansprüche. Der Versicherer trägt in solchen Fällen die Kosten für Anwälte, Gerichtskosten und Sachverständige, um die Ansprüche abzuwehren. Dies schützt den Versicherungsnehmer vor den finanziellen Belastungen eines Rechtsstreits.

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Kombination von Hausrat- und Haftpflichtversicherung: Ist es sinnvoll?

Die Kombination von Hausrat- und Haftpflichtversicherung wird von vielen Versicherungsanbietern als sinnvolle Option angeboten. Der Vorteil dieser Kombination liegt darin, dass der Versicherungsschutz für beide Versicherungssparten in einer einzigen Police dokumentiert wird, was die Verwaltung und den Überblick für den Versicherungsnehmer erheblich vereinfacht. Diese Kombipakete werden oft als Rundum-Sorglos-Paket beworben, da sie eine umfassende Absicherung in zentralen Lebensbereichen bieten.

Ein attraktiver Aspekt solcher Kombiversicherungen ist der Sparvorteil, den viele Anbieter gewähren. Dieser entsteht, weil der Verwaltungsaufwand für den Versicherer reduziert wird, was sich positiv auf die Prämienhöhe auswirkt. Versicherungsnehmer sollten jedoch bei der Wahl einer Kombiversicherung nicht nur auf den Preis achten, sondern auch auf den Umfang des Versicherungsschutzes. Nicht der Preis allein zählt, sondern auch die Leistungen, die im Schadensfall erbracht werden.

Eine kritische Komponente ist die ausreichende Versicherungssumme. Ist diese zu niedrig bemessen, können im Versicherungsfall erhebliche finanzielle Lücken entstehen. Das bedeutet, dass der Versicherer bei einem Schaden möglicherweise nicht die komplette Schadensumme übernimmt, was den Versicherungsnehmer teuer zu stehen kommen kann. Eine hohe Versicherungssumme bietet zwar umfassenderen Schutz, erhöht jedoch auch die Prämienkosten. Daher ist es wichtig, die Versicherungssumme sorgfältig festzulegen, um eine Unterversicherung zu vermeiden und dennoch die Kosten im Rahmen zu halten.

Bei der Entscheidung für eine Kombiversicherung sollten Versicherungsnehmer genau prüfen, ob ein echter Preisvorteil besteht und wie sich die Versicherungssumme sowie die Leistungsumfänge im Vergleich zu Einzelpolicen darstellen. Versicherer bieten oft die Möglichkeit, die Kombipakete durch zusätzliche Leistungen zu ergänzen. Bei vielen Hausrat-Haftpflicht-Kombi Versicherungen können beispielsweise spezifische Leistungen wie Fahrrad-Diebstahlversicherung, Elementarversicherung, Gegenstandsversicherung, Schutzbrief Haus + Wohnen und Reisegepäckversicherung individuell hinzugebucht werden. Auch die Privathaftpflichtversicherung kann an persönliche Bedürfnisse angepasst werden, indem zwischen Basis- und Komfort-Schutz gewählt wird, was sowohl den Leistungsumfang als auch die Höhe der Versicherungssumme beeinflusst.

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Häufige Fehler und wie Sie diese vermeiden können

Beim Abschluss einer Hausrat- und Haftpflichtversicherungs-Kombi treten häufig Fehler auf, die im Schadensfall zu erheblichen finanziellen Nachteilen führen können. Einer der häufigsten Fehler ist die Unterversicherung. Viele Versicherungsnehmer setzen die Versicherungssumme zu niedrig an, um Prämien zu sparen, was dazu führt, dass im Schadensfall die tatsächlichen Kosten nicht vollständig gedeckt sind. Um dies zu vermeiden, sollte die Versicherungssumme regelmäßig überprüft und angepasst werden, insbesondere nach Neuanschaffungen oder Wertsteigerungen des Hausrats.

Ein weiterer häufiger Fehler ist die falsche oder unvollständige Angabe von Risikofaktoren im Versicherungsantrag. Versicherungsnehmer unterschätzen oft die Bedeutung korrekter Angaben und riskieren dadurch den Verlust des Versicherungsschutzes. Beispielsweise können falsche Angaben zur Wohnfläche oder zur Sicherheitsausstattung der Wohnung im Schadensfall dazu führen, dass der Versicherer die Leistung kürzt oder verweigert. Es ist daher essenziell, sämtliche Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen und Änderungen umgehend mitzuteilen.

Nichtbeachtung von Ausschlüssen und Selbstbehalten ist ein weiterer typischer Fehler. Versicherungsbedingungen enthalten oft Klauseln, die bestimmte Schäden ausschließen oder nur einen Teil der Kosten übernehmen. Versicherungsnehmer sollten die Police daher gründlich lesen und verstehen, welche Risiken abgedeckt sind und welche nicht. Ebenso wichtig ist es, den Selbstbehalt, also den Betrag, den man im Schadensfall selbst tragen muss, realistisch einzuschätzen und entsprechend zu planen.

Schließlich wird oft der Vergleich verschiedener Angebote vernachlässigt. Viele Versicherungsnehmer schließen die erstbeste Versicherung ab, ohne die Leistungen und Kosten verschiedener Anbieter zu vergleichen. Ein umfassender Vergleich kann erhebliche Unterschiede im Preis-Leistungs-Verhältnis aufdecken und dabei helfen, den optimalen Versicherungsschutz zu finden. Dabei sollte nicht nur der Preis, sondern auch der Leistungsumfang und die Servicequalität des Versicherers berücksichtigt werden.

Fazit: Lohnt sich die Hausrat-Haftpflicht-Kombi?

Die Kombination von Hausrat- und Haftpflichtversicherung kann durch Kostenvorteile und vereinfachte Verwaltung attraktiv sein, da beide Versicherungen in einer einzigen Police zusammengefasst werden. Dies bietet eine praktische und umfassende Absicherung.

Wichtig ist jedoch, dass Versicherungsnehmer auf den Leistungsumfang und die Versicherungssumme achten, um mögliche Unterversicherungen und Deckungslücken zu vermeiden. Wahrheitsgemäße und vollständige Angaben im Versicherungsantrag sind entscheidend für den vollen Versicherungsschutz. Zudem sollten die Ausschlüsse und Selbstbehalte in den Versicherungsbedingungen sorgfältig geprüft werden.

Ein Vergleich verschiedener Angebote ist ratsam, um den besten Versicherungsschutz zu finden. Insgesamt bietet die Kombiversicherung eine effektive Möglichkeit, umfassend abgesichert zu sein, wenn alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.

Hausrat- und Haftpflicht-Kombi – das sollten Sie tun

  1. Stellen Sie sicher, dass die Versicherungssumme für Ihre Hausrat- und Haftpflichtversicherung ausreichend hoch ist, um Unterversicherungen zu vermeiden.

  2. Geben Sie im Versicherungsantrag alle relevanten Informationen vollständig und korrekt an, um den vollen Versicherungsschutz zu gewährleisten.

  3. Lesen Sie die Versicherungsbedingungen sorgfältig, um alle Ausschlüsse und Selbstbehalte zu verstehen und mögliche Deckungslücken zu erkennen.

  4. Nutzen Sie Vergleichsportale oder unabhängige Berater, um verschiedene Versicherungsangebote zu prüfen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.

Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.

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