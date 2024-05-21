Doppelt abgesichert: Warum sich eine Hausrat- und Haftpflicht-Kombi lohnt

Eine Hausratversicherung und eine Haftpflichtversicherung sind nicht gleich. Die Hausratversicherung deckt Schäden an Ihrem beweglichen Eigentum im Haushalt ab, wie Möbel und Elektrogeräte, gegen Risiken wie Feuer oder Einbruch. Die Haftpflichtversicherung hingegen schützt Sie vor finanziellen Forderungen, wenn Sie dritten Personen Sach- oder Personenschäden zufügen. Während die Hausratversicherung Ihr persönliches Hab und Gut sichert, übernimmt die Haftpflichtversicherung die Kosten für berechtigte Schadensersatzansprüche und wehrt unberechtigte ab. Diese beiden Versicherungen ergänzen sich, bieten aber jeweils Schutz in unterschiedlichen Bereichen.