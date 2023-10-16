MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt: Starte jetzt kostenlos bei finanzen.net ZERO!
Ein sicheres Zuhause

Wohngebäudeversicherung – Schutz für Ihr Eigenheim

Die Wohngebäudeversicherung ist ein wesentlicher Bestandteil der finanziellen Absicherung für Hausbesitzer. Sie schützt Ihr Eigenheim vor vielfältigen Gefahren, darunter Feuer, Sturm, Hagel, Überschwemmungen und Vandalismus. Auf welche Bestandteile Sie auf keinen Fall verzichten sollten und wie Sie die beste Wohngebäudeversicherung finden, erfahren Sie hier. Gleich zu Beginn haben wir die besten Tipps und wichtige Empfehlungen für Sie!

Wohngebäudeversicherung – Das Wichtigste in Kürze

  • Für jeden Hauseigentümer ist eine Wohngebäudeversicherung von großer Bedeutung. Sie deckt Schäden durch Feuer, Sturm, Hagel, Wasser- oder Bruchschäden am Haus ab.
  • Die Wohngebäudeversicherung bietet verschiedene Zusatzleistungen wie Elementarschutz oder Schutz vor Blitzeinschlägen. Überlegen Sie, welche Elemente für Ihren individuellen Bedarf sinnvoll sind und passen Sie Ihre Police entsprechend an.
  • Hinweis: Es ist ratsam zu Beginn eines Hausbaus eine Feuerrohbauversicherung abzuschließen, die sich nach Abschluss des Baus automatisch in eine Wohngebäudeversicherung umwandelt. Erst ab diesem Zeitpunkt müssen Beiträge bezahlt werden.
  • Überprüfen Sie Ihre Wohngebäudeversicherung regelmäßig, insbesondere wenn sich Änderungen an Ihrer Immobilie ergeben, wie Renovierungen oder Wertsteigerungen. Aktualisieren Sie Ihre Versicherung, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Wiederherstellungskosten entspricht.
  • Achtung: Eine Wohngebäudeversicherung deckt keine Schäden durch grobe Fahrlässigkeit ab.

Inhaltsverzeichnis

Warum sollten Sie eine Wohngebäudeversicherung abschließen?

Die Entscheidung, eine Wohngebäudeversicherung abzuschließen, ist von entscheidender Bedeutung für Hausbesitzer. Diese Versicherung bietet einen wichtigen Schutzschild für Ihr wertvolles Eigenheim und hat eine Reihe von Gründen und finanziellen Überlegungen, die sie zu einer unverzichtbaren Absicherungsoption machen.

Die Wohngebäudeversicherung bietet Schutz vor finanziellen Katastrophen. Sie deckt eine Vielzahl von Gefahren ab, darunter Feuer, Sturm, Hagel, Überschwemmungen und Vandalismus. Diese Risiken können erhebliche finanzielle Belastungen mit sich bringen, die ohne angemessene Versicherung schwer zu bewältigen sind. Im Schadensfall können die Kosten für Reparaturen oder die Neuerrichtung des Hauses erheblich sein, und eine Wohngebäudeversicherung hilft, diese finanzielle Last zu tragen.

Des Weiteren trägt die Wohngebäudeversicherung zur Erhaltung des Vermögenswerts bei. Ihr Wohngebäude ist wahrscheinlich eine der größten Investitionen in Ihrem Leben. Eine angemessene Versicherung schützt nicht nur Ihr Wohlbefinden, sondern auch Ihr Vermögen. Sollte Ihr Haus beschädigt oder zerstört werden, sind die finanziellen Folgen ohne Versicherung oft verheerend. Mit einer Wohngebäudeversicherung können Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Vermögenswert und Ihr finanzielles Wohl schützen.

Wichtig

In einigen Fällen sind Hauseigentümer verpflichtet, eine Wohngebäudeversicherung abzuschließen – zum Beispiel, wenn sie eine Hypothek auf ihr Haus haben.

Welche Leistungen sind in der Wohngebäudeversicherung enthalten?

Schutz für die Gebäudestruktur: Der grundlegende Zweck einer Wohngebäudeversicherung besteht darin, die Struktur Ihres Hauses abzusichern. Das beinhaltet Wände, Dach, Bodenbeläge, Decken und Fundamente. Wenn Ihre Immobilie durch ein versichertes Ereignis wie Brand, Sturm, Hagel, eine Lawine oder Leitungswasser beschädigt wird, deckt die Versicherung die Kosten für Reparaturen oder die Neuerrichtung ab.

Nebengebäude: In den meisten Fällen erstreckt sich der Schutz Ihrer Wohngebäudeversicherung auch auf Nebengebäude auf Ihrem Grundstück, wie Garagen, Schuppen oder Poolhäuser. Diese Gebäude werden ebenfalls gegen die gleichen Risiken wie Ihr Hauptwohngebäude abgesichert.

Einrichtungen und fest installierte Gegenstände: Ihre Wohngebäudeversicherung deckt nicht nur die strukturellen Elemente Ihres Hauses, sondern auch fest installierte Gegenstände wie Einbauküchen, Badezimmerarmaturen und Heizungsanlagen. Falls diese Elemente durch ein versichertes Ereignis beschädigt werden, können die Kosten für Instandsetzung oder Ersatz abgedeckt sein.

Versicherung für persönliches Eigentum: In einigen Fällen kann Ihre Wohngebäudeversicherung auch persönliches Eigentum innerhalb des Hauses absichern, wie Möbel, Elektronik und Haushaltsgeräte. Dies ist jedoch normalerweise nicht inbegriffen und erfordert eine separate Inhaltsversicherung oder Hausratversicherung.

Hotel- und Mietkosten: Sollte Ihr Wohngebäude aufgrund eines versicherten Schadensfalls vorübergehend unbewohnbar werden, kann Ihre Versicherung die zusätzlichen Kosten für vorübergehende Unterbringung (z. B. Hotelkosten) und Mietkosten für eine alternative Unterkunft abdecken.

Aufräumungs- und Abbruchkosten: Bei einem erheblichen Schadensfall kann die Wohngebäudeversicherung auch die Kosten für die Aufräumung und den Abriss des beschädigten Gebäudes übernehmen.

Welche Leistungen sind nicht enthalten?

Während die Wohngebäudeversicherung einen umfassenden Schutz für Ihr Eigenheim bietet, ist es wichtig zu verstehen, dass sie nicht alle Risiken und Schäden abdeckt. Welche Leistung sind in der Regel nicht abgedeckt?

Schäden durch Vernachlässigung oder mangelnde Wartung: Wohngebäudeversicherungen sind darauf ausgerichtet, unerwartete Schäden durch äußere Einflüsse abzudecken. Sie decken jedoch nicht Schäden, die auf grobe Fahrlässigkeit oder mangelnde Wartung zurückzuführen sind. Wenn Ihr Haus aufgrund von nachlässiger Wartung oder unzureichender Pflege beschädigt wird, werden diese Kosten in der Regel nicht erstattet.

Schäden durch normale Abnutzung: Die Wohngebäudeversicherung ist keine Garantie für die Instandhaltung Ihres Hauses. Schäden, die durch normale Abnutzung und Alterung entstehen, sind in der Regel nicht abgedeckt. Dazu gehören Dinge wie Rost, Verrottung und allgemeine Abnutzung der Baustoffe.

Schäden durch vorsätzliche Handlungen: Wenn Schäden an Ihrem Haus vorsätzlich durch Sie oder jemanden, der in Ihrem Haushalt lebt, verursacht werden, sind diese normalerweise nicht durch die Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Dies schließt mutwillige Zerstörung oder absichtliche Schäden ein.

Weiterhin sind Schäden die durch Naturkatastrophen entstehen in der Regel nicht abgedeckt. Dafür benötigen Sie zusätzliche Bausteine in Ihrer Versicherung.

Welche Zusatzleistungen gibt es?

Es gibt verschiedene Zusatzleistungen, die je nach individuellem Bedarf hinzugefügt werden können, um den Versicherungsschutz zu erweitern. In diesem Kapitel werfen wir einen Blick auf einige dieser wichtigen Zusatzleistungen, die Ihr Eigenheim und Ihr Vermögen weiter absichern können.

Elementarversicherung: In Regionen, die häufig von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben oder Erdrutschen heimgesucht werden, ist eine Elementarversicherung eine entscheidende Ergänzung zur Wohngebäudeversicherung. Diese Zusatzleistung deckt Schäden, die durch solche extremen Wetterereignisse verursacht werden, die normalerweise in Standardpolicen nicht enthalten sind. Elementarversicherungen können individuell an die Risikoprofile und Bedürfnisse von Hausbesitzern angepasst werden.

Blitzeinschlag: Ein weiterer häufiger Zusatzschutz ist der Schutz vor Blitzeinschlägen. Obwohl Blitzschäden in den meisten Standardversicherungspolicen abgedeckt sind, kann ein spezieller Schutz gegen Blitzeinschläge zusätzliche Sicherheit bieten. Dies ist besonders relevant in Gebieten mit häufigen Gewittern und Blitzeinschlägen.

Bauleistungsversicherung: Wenn Sie größere Bauarbeiten an Ihrem Wohngebäude durchführen, sei es ein Umbau, eine Renovierung oder ein Neubau, kann eine Bauleistungsversicherung von entscheidender Bedeutung sein. Diese Zusatzleistung deckt Schäden oder Verluste, die während des Bauvorgangs auftreten können, einschließlich Diebstahl von Baumaterialien oder Schäden durch unvorhergesehene Ereignisse wie Brand oder Sturm und Hagel.

Die Wahl der richtigen Zusatzleistungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Ihre geografische Lage, das Alter und die Bauweise Ihres Hauses, Ihr Budget und Ihre individuellen Risikobereitschaft.

Wohngebäudeversicherung steuerlich absetzbar?

Hauseigentümer fragen sich oft, ob ihre Wohngebäudeversicherung steuerlich absetzbar ist. In der Regel ist die WGV in Deutschland nicht steuerlich absetzbar. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, die es ermöglichen, einen Teil der Kosten steuerlich geltend zu machen.

Wenn Sie Ihr Eigenheim vermieten, können Sie die Prämien der Wohngebäudeversicherung als Werbungskosten absetzen. Dies bietet eine Möglichkeit, die steuerliche Belastung zu reduzieren.

Ebenso können Sie Teile der Prämien absetzen, wenn Sie Ihr Eigenheim für berufliche Zwecke nutzen. Dies erfolgt anteilig, abhängig von der Art und dem Umfang der beruflichen Nutzung.

Welche Versicherungssumme sollten Sie wählen?

Die Versicherungssumme sollte die Kosten für den Wiederaufbau oder die Instandsetzung Ihres Hauses im Falle eines Totalverlusts abdecken, anstatt sich am aktuellen Marktwert zu orientieren. Berücksichtigen Sie Baukosten, Materialien, Inflation und besondere Ausstattungsmerkmale Ihres Hauses. Auch Renovierungen und regionale Risiken wie Naturkatastrophen sollten in die Überlegungen einfließen. Die Unterstützung eines Versicherungsexperten kann bei der genauen Festlegung der Versicherungssumme hilfreich sein. Denken Sie auch über die Höhe Ihrer Eigenbeteiligung nach, die die Höhe Ihrer Prämien beeinflusst. Eine ausreichende, gut kalkulierte Versicherungssumme ist entscheidend, um Ihr Zuhause und Ihr Vermögen angemessen zu schützen.

Versichert ist in der Regel der Neuwert des Gebäudes – die Summe, die nötig wäre, um das Haus in gleicher Größe und Ausstattung zum aktuellen Zeit­punkt wiederaufzubauen. Aus diesem Grund ist eine feste Ver­si­che­rungs­sum­me nicht ratsam, denn die Baukosten steigen kontinuierlich. Um das zu vermeiden, ist die Summenberechnung zum sogenannten gleitenden Neuwert empfehlenswert und heute auch üblich. Anhand Ihrer Angaben zum Gebäude berechnen Ver­si­che­rungen oder Vergleichsportale dann den richtigen aktuellen Neubauwert und die Ver­si­che­rungs­sum­me.

Was kostet eine Wohngebäudeversicherung?

Die Kosten für eine Wohngebäudeversicherung variieren stark und hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab. Um den finanziellen Aufwand für diese wichtige Versicherung zu ermitteln, müssen Sie verschiedene Aspekte berücksichtigen.

Dabei werden die Versicherungssumme, die Lage des Hauses, die Bauqualität und Materialien, das Alter des Hauses, Sicherheitsvorkehrungen, Eigenbeteiligung und gewählte Zusatzleistungen berücksichtigt.

Je nach Merkmalen des Hauses varrieren die Preise stark. Den größten Aufschlag verlangen Versicherungen, wenn das Risiko von Elementarschäden mitversichert werden soll. Dieser Aufschlag fällt höher aus, wenn das Haus in einer gefährdeten Region für Elementarschäden liegt. Ebenfalls spielt das Baujahr eine wichtige Rolle. Je neuer das Haus, desto günstiger die Beiträge.

Wichtig: Die genauen Kosten für eine Wohngebäudeversicherung hängen stark von der Lage, dem Zustand und dem Alter des Hauses ab.

Wohngebäudeversicherung – das sollten Sie tun

  1. Bewerten Sie Ihren individuellen Bedarf und nehmen Sie sich Zeit, um alle Faktoren für die Versicherung zu berücksichtigen.

  2. Vergleichen Sie Angebote, um die besten Konditionen und Preise zu finden.

  3. Konsultieren Sie im Zweifel einen Versicherungsberater. Ein Experte kann Ihnen helfen, die richtige Wohngebäudeversicherung für Ihre speziellen Bedürfnisse zu finden.

  4. Denken Sie daran, Ihre Wohngebäudeversicherung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Änderungen in Ihrem Haus können eine Aktualisierung Ihrer Versicherung erfordern.

Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.

