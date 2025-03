Wie Sie mit einer Zusatzrente Ihren Ruhestand sichern

Die steigende Lebenserwartung ist ein weiterer Faktor, der die Bedeutung einer Zusatzrente verstärkt. Mit zunehmendem Alter der Bevölkerung verlängert sich auch die durchschnittliche Rentenbezugsdauer. Im Jahr 2020 lag diese bereits bei 21,51 Jahren, wobei Frauen aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung im Schnitt 23,18 Jahre Rente beziehen – fast 3,5 Jahre länger als Männer.

Diese Entwicklung bedeutet, dass Rentner über einen längeren Zeitraum finanziell abgesichert sein müssen, was den Druck auf die gesetzliche Rente weiter erhöht. In diesem Kontext gewinnen verschiedene Formen der Zusatzrente, wie die betriebliche Altersvorsorge, private Rentenversicherungen oder die Riester-Rente, an Bedeutung. Sie bieten die Möglichkeit, die Altersvorsorge gezielt zu ergänzen und sich für eine längere Lebenszeit im Ruhestand abzusichern.

Dabei ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten zu berücksichtigen, um die richtige Form der Zusatzrente zu wählen. Diese kann entweder als einmalige Kapitalzahlung oder als regelmäßige Rentenzahlung erfolgen und trägt entscheidend zur finanziellen Sicherheit im Alter bei. Durch frühzeitige Planung und den gezielten Aufbau einer Zusatzrente können Arbeitnehmer aktiv dazu beitragen, ihren gewünschten Lebensstandard im Ruhestand zu sichern und finanzielle Engpässe zu vermeiden.