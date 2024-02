In Deutschland ist die Frage, ob und wie man eine Hausratversicherung steuerlich absetzen kann, besonders für diejenigen relevant, die ein Arbeitszimmer in ihrer Wohnung haben. Wenn Sie dieses Arbeitszimmer beruflich nutzen, bietet sich Ihnen die Möglichkeit, die Kosten für die Hausratversicherung anteilig als Werbungskosten in der Steuererklärung geltend zu machen. Hierbei ist entscheidend, dass Sie genau berechnen, welcher Anteil der Wohnfläche auf das Arbeitszimmer entfällt, gemessen in Quadratmetern. Diese Quadratmeterzahl des Arbeitszimmers im Verhältnis zur Gesamtfläche der Wohnung dient dann als Berechnungsgrundlage für den absetzbaren Anteil der Hausratversicherung. Zudem ist es wichtig, bei der Steuererklärung das Finanzamt überzeugend darzulegen, wie die Entfernungspauschale und andere Werbungskosten in direktem Zusammenhang mit der beruflichen Nutzung des Arbeitszimmers stehen. Eine genaue Dokumentation und die richtige Argumentation können dazu beitragen, dass das Finanzamt diesen Teil der Versicherungskosten als steuerlich abzugsfähig anerkennt. Dies kann insbesondere für Freiberufler und Homeoffice-Arbeitnehmer eine relevante steuerliche Erleichterung darstellen.

Falls man das Arbeitszimmer lediglich oder nahezu ausschließlich für berufliche Zwecke nutzt, dann kann man auch weitere Kosten, welche unmittelbar auf das Zimmer zurückzuführen sind, potenziell steuerlich absetzen. Dazu gehören Mietkosten, Stromkosten, Heizkosten, aber eben auch (anteilig) Versicherprämien wie z.B. für die Hausratsversicherung. Die genaue Berechnung erfolgt dann oft aufgrund der Einfachheit anhand der Größe des Arbeitszimmers in Relation zum Rest des Heims. Dieser Prozentsatz wird dann mit der Versicherungsprämie verrechnet.

Für die Absetzung des Arbeitszimmers gelten strenge gesetzliche Vorschriften. In der Steuererklärung sollte man die Kosten die steuerlich absetzbar sind, in der vorgesehenen Anlage angeben und einen Versicherungsnachweis vorlegen, sowie die Nutzung des Arbeitszimmers für berufliche Zwecke nachweisen und dessen Größe angeben.