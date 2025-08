Die Performance von Rüstungsaktien ist eng verknüpft mit sicherheitspolitischen Entwicklungen und internationalen Krisen. In Zeiten geopolitischer Spannungen – etwa durch militärische Konflikte, Terrorgefahr oder Aufrüstungstendenzen – steigen die Verteidigungsausgaben vieler Staaten. Diese Entwicklungen wirken sich in der Regel positiv auf die Auftragslage und damit auch auf die Aktienkurse von Rüstungsunternehmen aus.

So zeigte sich etwa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 ein deutlicher Kursanstieg bei europäischen Rüstungskonzernen wie Rheinmetall oder Hensoldt. Auch in den USA profitieren Unternehmen wie Northrop Grumman oder Raytheon Technologies regelmäßig von neuen staatlichen Investitionsprogrammen in militärische Technologien.

Langfristig gelten Rüstungsaktien als vergleichsweise robust, da ihre Hauptkunden – Regierungen – auch in wirtschaftlich schwächeren Zeiten tendenziell an ihren Verteidigungsbudgets festhalten. Dennoch unterliegen auch diese Aktien konjunkturellen Schwankungen und politischen Risiken.

Ein zunehmend relevantes Thema ist der Umgang mit sogenannten ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance), also Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstandards. Während viele Nachhaltigkeitsfonds Rüstungsunternehmen kategorisch ausschließen, argumentieren andere, dass Verteidigung auch dem Schutz demokratischer Werte diene – und damit sozial vertretbar sei. Die Bewertung der Branche innerhalb der ESG-Logik ist also umstritten, was wiederum zu Unsicherheiten in der Bewertung und Klassifizierung von Rüstungsaktien führen kann.