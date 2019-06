Steuererklärung 2018: Jetzt Steuer selbst machen und Geld vom Finanzamt zurückholen

Umwidmung – privater Gegenstand wird nun beruflich genutzt

Werbungskosten können Sie auch für Wirt­schafts­güter steuermindernd ansetzen, die Sie lange Zeit privat genutzt haben, inzwi­schen aber beruf­lich verwenden. Ein Bei­spiel: Ein Bü­cher­regal, das vier Jahre in Ihrem Wohn­zimmer stand, nutzen Sie nun in Ihrem Ar­beits­zimmer als Regal für Ihre Fach­lite­ratur.

Damit Sie diesen ehemals privaten Gegenstand nun als Arbeits­mittel in Ihrer Steu­er­er­klä­rung geltend machen können, müssen Sie ihn „umwidmen“. Was zunächst kom­pli­ziert klingt, ist im Prinzip ganz einfach – wir führen das obige Bei­spiel fort:

Für Möbel, also auch für das Bü­cher­re­gal, gilt laut AfA-Tabelle eine Nutzungs­dauer von 13 Jahren. Sie müssen nun zu­nächst die An­schaf­fungs­kosten auf diese Zeit ver­tei­len. Nehmen wir an, das Regal hat 1.300 Euro gekostet, dann schrei­ben Sie entsprechend 100 Euro pro Jahr ab. Aber: Für die vier Jahre, in denen das Regal im Wohnzimmer rein privat genutzt wurde, dürfen Sie noch keine Werbungskosten in ihrer Steuererklärung absetzen. Sie dürfen nur den Restwert von 900 Euro steuerlich als Werbungskosten geltend machen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Ihr Bücherregal für die Fachliteratur in Ihrem Arbeitszimmer verwendet wurde, können Sie jedes Jahr in Ihrer Steuererklärung 100 Euro als Werbungskosten ansetzen.

Tipp: Hat das Arbeitsmittel zum Zeitpunkt der Umwidmung noch einen Restwert von höchstens 952 Euro brutto, dann können Sie diesen Betrag sofort und in voller Höhe steuerlich absetzen. Das Bücherregal gilt dann als geringwertiges Wirtschaftsgut.

Vorsicht: In dem Jahr, in dem Sie das Arbeits­mittel gekauft haben, müssen Sie monats­genau abrechnen. Haben Sie den Computer, das Bücher­regal oder das Handy erst im Juli gekauft, dann dürfen Sie im ersten Jahr auch nur sechs Monate ab­schrei­ben. Der Rest­wert des Arbeits­mittels liegt in den Folge­jahren entsprechend höher.