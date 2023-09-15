Bauleistungsversicherung: Schutz für Ihr Bauvorhaben – Was Sie wissen müssen!

In der aufregenden Zeit eines Bauvorhabens, in der Visionen Wirklichkeit werden und aus Plänen konkrete Strukturen entstehen, wird oft übersehen, welches finanzielle Risiko dieser Prozess birgt. Ein Immobilienbau ist nicht nur eine Investition in die Zukunft, es ist oft das Ergebnis jahrelangen Sparens und hoher Erwartungen. Daher ist es umso wichtiger, dieses Vorhaben angemessen zu schützen. Hierbei geht es nicht nur um den reinen Schutz des Bauwerks, sondern auch darum, geldliche Belastungen durch unvorhersehbare Schäden zu vermeiden.

Die Bauleistungsversicherung stellt in diesem Kontext einen zentralen Baustein im Portfolio der Bauversicherungen dar. Sie gewährleistet, dass unvorhergesehene Schäden, die während der Bauphase auftreten können, nicht zur monetären Problemen für den Bauherren werden. Egal, ob es sich um Schäden durch Naturgewalten, Sachbeschädigung oder gar durch Konstruktionsfehler handelt – die BLV deckt ein breites Spektrum an Risiken ab und schützt so die Bausumme.

Doch was genau deckt eine Bauleistungsversicherung ab? Und warum ergänzt sie so perfekt andere Bauversicherungen wie die Wohngebäudeversicherung? In den folgenden Abschnitten gehen wir darauf detailliert ein und zeigen Ihnen, warum dieser Versicherungsschutz für jeden Häuslebauer unverzichtbar ist.