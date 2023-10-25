Berufsunfähigkeitsversicherung: Wann ist eine BU sinnvoll?

Die Berufsunfähigkeitsversicherung, oft kurz als BU oder BU-Versicherung bezeichnet, zählt zu den biometrischen Versicherungsprodukten, welche das individuelle Risiko des Versicherten, zum Beispiel aufgrund von Krankheit, gegen einen finanziellen Ausgleich absichern. Doch wie genau funktioniert eine solche Versicherung und was sind ihre Kernmerkmale?

Wenn man von der Berufsunfähigkeitsversicherung spricht, meint man in der Regel eine selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung, die unabhängig von anderen Versicherungsprodukten, wie etwa einer Lebensversicherung, abgeschlossen wird. Der primäre Zweck dieser Versicherung ist es, im Falle einer festgestellten Berufsunfähigkeit eine zuvor vereinbarte monatliche Berufsunfähigkeitsrente an den Versicherten zu zahlen.

Die entscheidende Frage ist natürlich: Ab wann wird gezahlt? Die Auszahlung der BU-Rente setzt voraus, dass der Versicherte seinen zuletzt ausgeübten Beruf zu mindestens 50 Prozent nicht mehr ausführen kann. Es ist hierbei unerheblich, ob die berufliche Einschränkung durch einen Unfall, eine Krankheit oder durch einen mehr als altersentsprechenden Kräfteverfall entstanden ist. Wichtig ist lediglich, dass die Berufsunfähigkeit durch ein ärztliches Gutachten nachgewiesen wird und die prognostizierte Dauer der Berufsunfähigkeit mindestens sechs Monate beträgt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Dauer der Rentenzahlung. Die Versicherungsleistung wird in der Regel so lange gezahlt, wie die Berufsunfähigkeit andauert, allerdings maximal bis zum Ende der vertraglich vereinbarten Versicherungsdauer, die oftmals bis zum Erreichen des Rentenalters festgelegt wird. Sollte der Versicherte vor Ablauf dieser Frist versterben, enden in der Regel auch die Leistungen der Berufsunfähigkeitsversicherung, es sei denn, es wurde zusätzlich eine Todesfallabsicherung vereinbart.

Es ist auch wichtig zu betonen, dass die BU-Versicherung keine einmaligen Kapitalzahlungen vorsieht, sondern ausschließlich auf die Zahlung einer monatlichen Berufsunfähigkeitsrente ausgerichtet ist. Diese regelmäßige Zahlung soll dazu dienen, das wegfallende Einkommen zumindest teilweise zu ersetzen und somit den Lebensstandard des Versicherten und seiner Familie zu sichern.