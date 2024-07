Abgeschafft seit 2001

Bis 2001 bekamen Menschen, die nicht mehr in der Lage waren zu arbeiten, eine Erwerbsunfähigkeitsrente (auch EU-Rente genannt). Dann hat die Bundesregierung diese abgeschafft und für die meisten Neurentner durch die Erwerbsminderungsrente ersetzt. Welche Regelungen für Leistungsbezieher vor 2001 gelten und wer heute noch Anspruch auf die Erwerbsunfähigkeitsrente hat, wird in diesem Artikel erklärt. Empfehlungen sowie das Wichtigste in Kürze lesen Sie kompakt zum Einstieg in das Thema.