Individuelle Absicherung

Die Progression in der Unfallversicherung ist ein oftmals unterschätzter Aspekt, der jedoch bei schwerwiegenden Unfällen einen erheblichen Unterschied in der finanziellen Entschädigung ausmachen kann. Sie ermöglicht es Versicherten, gerade bei hohen Invaliditätsgraden, deutlich höhere Summen zu erhalten. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Konzept und wie kann man es optimal für sich nutzen? In diesem Artikel beleuchten wir die Vor- und Nachteile der Progression Unfallversicherung und geben wertvolle Tipps für Ihre Entscheidungsfindung. Das Wichtigste in Kürze gibt es direkt zu Beginn!