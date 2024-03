Steuer-Tipps

Unfallversicherungen nehmen in der Welt der privaten Vorsorge eine bedeutende Rolle ein. Sie schützen die Versicherten vor den finanziellen Konsequenzen, die sich aus Unfällen im privaten oder beruflichen Alltag ergeben können. In vielen Fällen ist die Unfallversicherung steuerlich absetzbar. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Die besten Tipps und das Wichtigste in Kürze gibt es direkt zu Beginn.