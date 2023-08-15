Zunächst geben Sie beim ausgewählten Anbieter Ihre persönlichen Details sowie Vertragsinformationen in ein digitales Formular ein. Dies beinhaltet Daten wie Ihre Kontaktdetails, die Vertragsnummer (evtl. auf einer Vertragsurkunde), die Versicherungsgesellschaft, die Laufzeit des Vertrags bzw. den Zeitwert und den aktuellen Rückkaufswert.

Danach erteilen Sie dem Anbieter eine Erlaubnis, um Ihre Daten bei Ihrer Versicherungsgesellschaft zu verifizieren und gegebenenfalls zusätzliche relevante Informationen abzufragen. Nachdem Sie die Vollmacht unterzeichnet und zusammen mit einer Kopie Ihres Versicherungsdokuments an den Ankäufer geschickt haben, erhalten Sie ein Kaufangebot.

Wenn Sie sich entscheiden, das Angebot bzw. den Vertrag anzunehmen, senden Sie den signierten Kaufvertrag und die Vertragsurkunde Ihrer Lebensversicherung an den Ankäufer. Daraufhin kümmert sich der Ankäufer um die formelle Übertragung des Vertrags bei der Versicherung und überweist Ihnen den Kaufpreis aus der Vereinbarung. Dieser Prozess nimmt gewöhnlich drei bis acht Wochen in Anspruch.

Bei größeren Summen haben Sie die Möglichkeit, den Verkauf über einen neutralen Treuhänder abzuwickeln. Dieser Service kostet einen kleinen Zusatzbetrag, stellt jedoch sicher, dass Sie Ihr Geld auch wirklich erhalten. Der Verkaufsprozess wird vom Treuhänder beaufsichtigt, der die Vertragsurkunde erst dann an den Ankäufer weitergibt, wenn Sie Ihr Geld sicher laut Vereinbarung bekommen haben und damit der Vertragsabschluss vollzogen wurde.

Nachdem Sie Ihre Lebensversicherung veräußert haben, sollten Sie daran denken, den entsprechenden Dauerauftrag bei Ihrer Bank zu stornieren, über den Sie bisher die Prämien beglichen haben. Falls Sie dies vergessen, erstattet der Ankäufer Ihnen meistens die zu viel gezahlten Beiträge.

Ein wichtiger Hinweis: Auch nach dem Verkauf der Versicherung enden nicht alle Verpflichtungen. Bei einem Todesfall muss dieser sowohl der Versicherungsgesellschaft als auch dem Ankäufer unverzüglich gemeldet werden.