Die Entscheidung, ob Sie Ihre private Lebensversicherung veräußern sollten, ist stark von Ihrer gegenwärtigen Lebensphase beeinflusst. Wenn ein unerwarteter, großer finanzieller Bedarf auftritt, kann der Verkauf vorteilhafter sein als das bloße Kündigen. Oftmals kann der Verkauf finanziell attraktiver sein als eine Kündigung, bei der Sie nur den Rückkaufswert erhalten würden. Aber bedenken Sie, dass ein solcher Schritt auch auf lange Sicht finanzielle Einbußen bedeuten kann. Unabhängig von der Art des Abschlusses, ob durch Kündigung oder Verkauf, verzichten Sie auf gewisse Vorteile wie die garantierte Verzinsung Ihres Sparguthabens und einen Schlussbonus am Ende der Laufzeit.
Ein Ratschlag zum Nachdenken: Wenn ein Interessent Ihnen ein verlockendes Angebot für Ihre Versicherung macht, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass der Vertrag auch weiterhin wertvoll für Sie ist. Überlegen Sie daher genau, warum Sie von Ihrer Versicherung Abstand nehmen wollen, und prüfen Sie, ob andere Lösungen in Ihrem aktuellen Kontext nicht vorteilhafter wären.