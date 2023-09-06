Die Entscheidung, eine Wohngebäudeversicherung zu kündigen, ist nicht leichtfertig zu treffen. Viele Faktoren spielen hierbei eine Rolle. Oftmals ziehen Eigentümer eine Kündigung in Erwägung, wenn sie mit den Leistungen ihres Versicherers unzufrieden sind oder feststellen, dass bestimmte Risiken in ihrem Tarif nicht abgedeckt sind. Ebenso kann ein vergleichsweise hoher Beitrag oder eine Beitragserhöhung ohne offensichtliche Mehrleistung zu Unmut führen.

Ein weiterer Aspekt, der zum Nachdenken über das Kündigungsrecht anregen kann, ist das Ende des Versicherungsjahres. Denn zu diesem Zeitpunkt überprüfen viele Hausbesitzer ihre Verträge und vergleichen sie mit aktuellen Angeboten am Markt. Das Ende der Vertragslaufzeit oder das Herannahen des Vertragsendes kann somit der ideale Moment sein, die Fristen und Konditionen des bestehenden Vertrags zu evaluieren.

In einigen Fällen mag auch ein Schadensfall den Gedanken an eine Kündigung forcieren. Nicht selten kommt es vor, dass Versicherungsnehmer nach einem Schaden mit der Abwicklung oder der Höhe der Entschädigung unzufrieden sind. Gerade in solchen Momenten wird die Relevanz des Sonderkündigungsrechts, das oftmals bei Beitragserhöhungen oder nach einem Schadensfall greift, besonders deutlich.

Darüber hinaus kann der Einbezug einer Glasversicherung in den Versicherungsschutz für viele Immobilieneigentümer von Vorteil sein, um die volle Abdeckung der Gebäudeversicherung zu gewährleisten.