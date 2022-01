Uniswap kaufen – Tipps und Tricks zum UNI-Handel

So funktioniert der Uniswap Coin

Im September 2020 hat Uniswap einen eignen Token eingeführt: den Uniswap Coin. Bei diesem handelt es sich um einen Governance-Token. Das bedeutet, dass jeder, der mehr als einen Prozent der verfügbaren Token hält, Vorschläge für die Weiterentwicklung des Protokolls machen darf. Im Anschluss darf jeder Investor, der eine beliebige Menge an UNI-Coins besitzt, über die Vorschläge abstimmen. Die Entwickler möchten mit diesem Ansatz ein System schaffen, das dezentral funktioniert und sich selbst trägt.

Investoren konnten zum Start der Kryptowährung kein Uniswap kaufen, da es kein Initial Coin Offering gab. Das ist ein Verfahren für den Erwerb von Coins, das einem Börsengang entspricht. Die Uniswap Exchange verschenkte stattdessen 60 Prozent, insgesamt 600 Millionen, der Token an aktive Nutzer der Plattform. Zukünftig sollen auch Teilnahmen am Liquiditätsspooling in UNI ausgezahlt werden. Uniswap plant, innerhalb von vier Jahren den Gesamtvorrat von einer Milliarde Token zu verteilen. Im Anschluss setzt ein automatischer Inflationsmechanismus ein. Jedes Jahr werden zwei Prozent der Gesamtmenge an Tokens neu generiert. Auf diese Weise möchten Entwickler sicherstellen, dass es immerzu einen Anreiz für Nutzer gibt, sich an der Exchange-Plattform zu beteiligen.