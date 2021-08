Ledger Nano S Wallet Test und Erfahrungen – so bewerten wir das Hardware-Wallet von Ledger

Ledger Nano S Wallet-Transaktionsgebühren

Beim Kauf und Verkauf von Kryptowährungen über ein Wallet fallen immer Transaktionsgebühren an – und natürlich müssen Anleger auch Ledger Nano S Wallet-Transaktionsgebühren zahlen. Wie geht das und wie hoch sind die Gebühren?

Wer Kryptowährungen versenden möchte, kann dies zum Beispiel über die Partner-Wallet Blockchain machen. Wie unser Ledger Nano S-Review zeigt, lässt sich die eigene Ledger Nano S Wallet mit Hilfe der Blockchain Lockbox versenden. Dabei muss das Ledger-Wallet am Rechner angesteckt sein, nur so kann man Ledger Nano S Wallet-Währungen an andere Adressen verschicken.

Unser Ledger Nano S Wallet-Test zeigt, dass beim Handel von Kryptowährungen Transaktionsgebühren anfallen. Allerdings gehen reguläre Legder Nano S Wallet-Transaktionsgebühren nicht an Blockchain.com und auch nicht an Ledger, sondern an die Miner in den verschiedenen Blockchains. Das, was Sie an Wallet-Gebühren zahlen müssen bzw. was Sie die Transaktion von Coins über das Ledger Nano S Wallet kostet, erhalten Krypto-Miner in aller Welt als Belohnung für ihre Arbeit. Bei insgesamt 1.100 Ledger Nano S Wallet Währungen wäre eine detaillierte Kostenaufstellung auch tatsächlich relativ aufwändig.