Shiba Inu Coin kaufen – Tipps und Tricks zum SHIB-Handel

Shiba Inu – das macht die Kryptowährung einzigartig

Der Shiba Inu Coin ist sehr erfolgreich wegen seiner einzigartigen Entstehungsgeschichte und der daraus resultierenden Popularität. Shiba Inu basiert auf der Ethereum-Blockchain und begann mit einem Vorrat von einer Billiarde Shiba Inu Token. Die Hälfte der Shiba Inu Kryptowährung wurde in dem dezentralisierten Finanzprotokoll Uniswap aufbewahrt. Die restlichen 50 Prozent im Wert von einer Milliarde US-Dollar „verbrannte“ der Gründer „Ryoshi“. Er tat dies, indem er die Token an den Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin zur „sicheren Aufbewahrung“ gesendet hat. Buterin spendete darauffolgend Billionen von Shiba-Inu-Coins an Indien, um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. Kurz danach verbrannte er weitere 40 Prozent des Gesamtangebots an eine „tote Brieftasche“.