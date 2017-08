20th Century Fox, Panasonic und Samsung schmieden neue Partnerschaft, um den Zuschauern optimale Erlebnisqualität mit HDR10+-Technologie zu bieten

20th Century Fox, Panasonic Corporation und Samsung Electronics kündigten heute eine neue Partnerschaft an, mit der sie durch ein entsprechendes Zertifizierungs- und Logoprogramm eine offene, lizenzfreie, dynamische Metadatenplattform für High Dynamic Range (HDR) schaffen wollen, die die vorläufige Bezeichnung HDR10+ tragen soll. Gemeinsam werden die drei Unternehmen eine Lizenzierungsstelle einrichten, die im Januar 2018 mit der Lizenzierung der HDR10+-Plattform beginnen wird. Diese Stelle wird die Metadaten im breiten Umfang an Content-Unternehmen, die Hersteller von Ultra-High-Definition-Fernsehgeräten, Blu-ray-Disc-Playern/Recordern und Set-Top-Boxen sowie an SoC-Anbieter lizenzieren, abgabefrei und nur mit einer geringen Verwaltungsgebühr verbunden.

"Als führende Anbieter in den Bereichen Geräte und Inhalte für Heimunterhaltung sind die drei Unternehmen ideale Partner für die weltweite Versorgung der Privathaushalte mit HDR10+", erklärte Jongsuk Chu, Senior Vice President der Visual-Display-Sparte bei Samsung Electronics. "Unser Ziel ist es, mit unseren Fernsehgeräten die neueste Technologie zur Verfügung zu stellen, und wir sind davon überzeugt, dass HDR10+ erstklassige Inhalte liefern und die Art und Weise, wie Sie Fernsehprogramme und Filme zu Hause erleben können, wesentlich verbessern wird."

HDR10+ ist eine hochmoderne Technologie, die auf den Vorteilen von HDR-Fernsehern aufbaut und das bestmögliche Seherlebnis für Bildschirmgeräte der nächsten Generation bietet. HDR10+ bietet eine beispiellose Bildqualität auf allen Bildschirmgeräten, da Helligkeit, Farbe und Kontrast automatisch für jede Szene optimiert werden. Bei früheren Systemen wurden zur Optimierung der Bildwiedergabe statische Parameter auf den gesamten Inhalt von Filmen und anderen visuellen Produkten angewendet. Mit der dynamischen Steuerung der Wiedergabeparameter von HDR10+ wird jede Szene individuell optimiert, sodass eine noch nie dagewesene Farbigkeit und Bildqualität erreicht werden. Diese neue, verbesserte Bildqualität ermöglicht es dem Zuschauer, die Bilder genauso zu erleben, wie es sich die Filmemacher vorgestellt haben.

"HDR10+ ist ein technologischer Schritt nach vorne, der die Bildqualität für die Bildschirme der kommenden Generation optimiert", erklärte Danny Kaye, Executive Vice President bei 20th Century Fox und Managing Director des Fox Innovation Labs. "HDR10+ liefert dynamische Metadaten, die jede Szene präzise beschreiben, um eine noch nie dagewesene Bildqualität zu ermöglichen. Durch unsere vom Fox Innovation Lab koordinierte Partnerschaft mit Panasonic und Samsung sind wir in der Lage, neue Plattformen wie HDR10+ auf den Markt zu bringen, die die Vision unserer Filmemacher über das Kino hinaus besser an den Zuschauer bringen."

Partnern, die ihre HDR10+-konformen Produkte über diese Plattform vertreiben möchten, bieten sich mehrere Vorteile. HDR10+ bietet Systemflexibilität und sorgt dafür, dass zahlreiche Partner, darunter Content-Ersteller, Content-Distributoren, Herstellern von Fernsehgeräten und anderer Geräte, diese Plattform nutzen können, um dem Publikum ein noch besseres Seherlebnis zu ermöglichen. Die HDR10+-Plattform wurde dafür geschaffen, zukünftige Entwicklungen und Innovationen zu ermöglichen, um in den kommenden Jahren eine immer leistungsfähigere Technologie zu verwirklichen.

"Panasonic verfügt über eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit Branchenführern bei der Entwicklung von zukunftssicheren technischen Formaten. Wir freuen uns, gemeinsam mit 20th Century Fox und Samsung ein neues HDR-Format zu entwickeln, das den Verbrauchern sehr viele Vorteile bringt", erklärte Yuki Kusumi, Executive Officer bei Panasonic. "Da wir für eine deutliche Verbesserung der HDR-Bildqualität auf einer breiteren Palette von Fernsehern sorgen und einen schnellen Zuwachs der verfügbaren Premium-HDR-Inhalte ermöglichen, gehen wir davon aus, dass HDR10+ schon bald das De-facto-HDR-Format sein wird."

Die diesjährigen IFA-Teilnehmer sind eingeladen, die Stände von Samsung Electronics und Panasonic zu besuchen, um mehr über die HDR10+ Technologie zu erfahren.

20th Century Fox, Panasonic und Samsung werden weitere Details zum Lizenzprogramm im Rahmen einer Demonstration der HDR10+ Technologie auf der CES 2018 bekanntgeben.

Über Twentieth Century Fox Home Entertainment

Twentieth Century Fox Home Entertainment, LLC (TCFHE) ist ein anerkannter globaler Branchenführer und eine Tochtergesellschaft der Twentieth Century Fox Film. TCFHE ist das weltweit agierende Unternehmen für Vermarktung, Verkauf und Vertrieb aller Filme und Fernsehsendungen von Fox, aller gekauften und eigenen Produktionen sowie aller externen Vertriebspartner auf DVD, Blu-ray™, 4K Ultra HD, Digital HD und VOD (Video-on-Demand). Jedes Jahr bringt TCFHE mehrere Hundert neuer sowie technisch verbesserter Produkte heraus, die an Einzelhandelsgeschäfte und Online-Shop zum Download in aller Welt ausgeliefert werden.

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Housing, Automotive und Business-to-Business. Das Unternehmen, das 2018 sein 100. Firmenjubiläum feiern wird, hat weltweit expandiert und verfügt mittlerweile über 495 Tochtergesellschaften und 91 verbundene Unternehmen, die in dem am 31. März 2017 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von insgesamt 7,343 Billionen Yen ausweisen konnten. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic: http://www.panasonic.com/global.

Über Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiriert die Welt und gestaltet Zukunft mit transformativen Ideen und Technologien. Das Unternehmen setzt neue Maßstäbe bei Fernsehen, Smartphones, Wearables, Tablets, Digitalgeräten, Netzwerk- und Speichersystemen sowie LSI- und LED-Lösungen. Für die neuesten Informationen besuchen Sie bitte den Samsung-Newsroom unter http://news.samsung.com.

