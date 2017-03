Deutschlands Milliardäre: Mega-Dividende: Die reichste Frau Deutschlands wird noch reicher | Nachricht | finanzen.net

Im vergangenen Jahr konnte BMW knapp sieben Milliarden Euro an Gewinn einfahren, von dem ein Drittel an die Aktionäre gehen soll. Ganz besonders auf die Gewinnausschüttungen können sich Susanne Klatten , 54, und ihr Bruder Stefan Quandt, 50, freuen: Rund eine Milliarde Euro Gewinnausschütttung teilen sich die beiden. Seit 20 Jahren sitzen die beiden im Aufsichtsrat von BMW. Diese Position verdanken sie vor allem ihrem Vater Herbert Quandt, der sich 1960 bei dem Autohersteller eingekauft und das Unternehmen vor dem Ruin gerettet hat. Seitdem verfügen die Geschwister als Großaktionäre über die Hälfte der Stammaktien und erwarten in diesem Jahr eine Dividendenausschüttung von je einer Milliarde Euro.

Nicht nur BMW

Ihren immensen Reichtum erwirtschaftet Susanne Klatten jedoch nicht allein durch die Beteiligung an BMW. An der Münchner TU unterstützt sie junge Unternehmer und ist als Investorin und Unternehmerin aktiv. Neben BMW hält sie über ihre Gesellschaft Skion mehrere Beteiligungen auch an anderen Unternehmen wie zum Beispiel an der SGL Carbon, die Produkte aus Kohlenstoff herstellt. Seit Beginn der 90er Jahre hat sie sich dem Management ihrer Unternehmensbeteiligungen gewidmet. Zuvor machte sie Abitur und absolvierte eine Ausbildung zur Werbekauffrau. Nach ihrem anschließenden BWL-Studium in Großbritannien und Frankreich machte sie als Praktikantin Erfahrung in Unternehmen wie der Dresdner Bank, BMW und McKinsey, bevor sie schließlich bei Burda in München einstieg.



"Das beschreibt nur einen Status"

Klatten selbst hört es nicht gerne, wenn sie immer wieder als die reichste Frau Deutschlands beschrieben wird. "Das beschreibt den Menschen nicht, das beschreibt nur einen Status", so die 54-jährige gegenüber "Die Zeit". Für andere Menschen sei der Reichtum vielleicht wichtig, für sie nicht. Am liebsten möchte sie als Unternehmerin gesehen werden. Tatsächlich lebt Susanne Klatten eher zurückhaltend mit ihrer Familie in München und zeigt sich kaum in der Öffentlichkeit. Forbes veröffentlichte erst kürzlich eine Liste mit den reichsten Menschen der Welt, in der die Milliardärserbin den 38. Platz erobert hat. Sie wird wohl weiterhin aufgrund ihres immensen Reichtums in aller Munde sein, ob sie das möchte oder nicht.Redaktion finanzen.net