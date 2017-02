Euro am Sonntag-Analyse: Grammer: Wie die feindliche Übernahme vereitelt wird | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Ningbo Jifeng heißt der Wettbewerber aus dem Fernen Osten, der beim Autozulieferer Grammer einsteigen will. Praktisch: Der Deal mit den Chinesen kommt den Oberpfälzern als Abwehrmaßnahme wie gerufen. Denn Grammer droht eine feindliche Übernahme.

Die Attacke läuft, der Aggressor stammt aus Bosnien, ist ebenfalls ein Zulieferer und heißt Prevent. Die Familie Hastor, Strippenzieherin hinter Prevent, will fünf von sechs Aufsichtsratsmitgliedern bei Grammer bei der Hauptversammlung im Mai ablösen und durch eigene Leute ersetzen.Die Brüder Kenan und Damir Hastor halten über ihre Investmentfirmen Halog und Cascade International Investments offiziell bereits mehr als 20 Prozent der Grammer-Anteile. Wegen der Meldeschwellen könnten es auch knapp 30 Prozent sein. Der Coup mit den Sitzen könnte gelingen, machen doch auf den Treffen meist nur knapp die Hälfte der Anteilseigner von ihrem Stimmrecht Gebrauch.. Während eines Rechtsstreits im vergangenen Jahr stellten die VW -Lieferanten Car Trim und ES Automobilguss - beides Prevent-Firmen - ihre Anlieferungen ein. Bei Volkswagen standen die Bänder still, die Folge war ein Schaden in Millionenhöhe. Vom Übernahmeversuch sind deshalb weder die Wolfsburger noch Daimler oder BMW begeistert: Allesamt sind sie Großkunden von Grammer.Auch Vorstandschef Hartmut Müller soll nach dem Willen der Bosnier weichen. Grammer leide seit Jahren an einer "Erosion der Gewinnmarge bei steigenden Umsätzen", was von der Firmenspitze "nicht mit dem nötigen Engagement" angegangen werde, heißt es. Dabei hat Grammer unter Müllers Führung just 2016 einen Rekordgewinn erzielt.und anderen Teilen präsentierte ein Vorsteuerergebnis von 72 Millionen Euro - fast 70 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dazu trugen zwar positive Währungseffekte bei, laut Unternehmen zahlten sich aber auch die Investitionen der vergangenen Jahre aus. Grammer hat zum Beispiel in Mexiko die Produktionskapazität verdoppelt, zwei zusätzliche Werke in den USA eröffnet und sechs Fertigungshallen in China. Durch die neuen Kapazitäten sollen weitere Kunden gewonnen werden. Die ersten neuen Aufträge seien bereits eingegangen, etwa vom US-Autokonzern Ford, so Grammer.Die operative Rendite legte 2016 um 1,3 Prozent auf 4,3 Prozent zu. Die Kritik der Hastors sei völlig überzogen, heißt es. "Unsere Strategie zahlt sich nun wie erwartet aus", sagt Müller.Wie der Vorstandschef ankündigte, will sich Grammer mit allen Mitteln wehren. Rückendeckung erhält er von der Gewerkschaft: "Einem möglichen feindlichen Übernahmeversuch werden wir uns vehement widersetzen", sagt der bayerische IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler.Ningbo Jifeng steigt über eine 60-Millionen-Euro-Anleihe bei den Bayern ein, die noch vor der nächsten Hauptversammlung in 9,2 Prozent Aktienanteile gewandelt werden soll. Ob der Deal als Abwehrmaßnahme hilft, ist zwar fraglich, wenn es bei den neun Prozent bleibt, doch verspricht sich Müller zudem einen besseren Marktzugang in China. "Wir sehen hier erhebliches Wachstumspotenzial."Heute erzielt Grammer 15 Prozent des Umsatzes von insgesamt 1,2 Milliarden Euro in China - Tendenz steigend.Der Automobilzulieferer hat seinen festen Platz im Teileregal der Automobilbranchengrößen. Fundamental ist bei den Bayern einiges am Laufen: Die operative Rendite steigt, der Umsatz wächst. Folglich klettern die Gewinne, was das Unternehmen auch als Übernahmeziel interessant macht. Im laufenden Jahr rechnen Analysten mit einem Gewinnsprung um rund 30 Prozent. Angesichts dessen ist die Bewertung noch moderat. Das jüngste Allzeithoch ist ein Kaufsignal.

