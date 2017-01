HSBC: Dow Jones Industrial Average (Daily) - Zyklik: Volatilität voraus!

Als Orientierungshilfe ziehen wir im Jahresausblick regelmäßig auch saisonale Kursverläufe bzw. zyklische Faktoren heran. Insbesondere der Dekaden- und der US-Präsidentschaftszyklus als die wichtigsten beiden Zyklen überhaupt sollen dabei Berücksichtigung finden. Wenngleich die "Prognosequalität" dieser zyklischen Einflussgrößen in den letzten Jahren sehr gut war, sollten Anleger die folgenden Aussagen niemals 1:1 auf das Jahr 2017 übertragen. Vielmehr geht es uns darum, die Phasen herauszuarbeiten, in denen Investoren mit saisonalem Rückenwind rechnen können bzw. anhand der durchschnittlichen Entwicklungen Tendenzaussagen und mögliche Wendepunkte abzuleiten. Der Abgleich mit der konkreten charttechnischen Situation ist dabei grundsätzlich ratsam. Gemessen am durchschnittlichen Verlauf des "7er-Jahres" - also 1897, 1907, 1917, 1927, 1937 … 2007) steht dem Dow Jones im neuen Jahr ein Husarenritt ins Haus. Während bis Anfang August mit zyklischem Rückenwind gerechnet werden kann - die beste Phase ist dabei von Mitte April bis Anfang August -, sind US-Aktien von August bis November extrem rückschlagsgefährdet (siehe Chart 1). Unter dem Strich steht im durchschnittlichen Verlauf sogar ein Minus zu Buche.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.