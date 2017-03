Kurseinbruch: Snap-Aktie wird am Markt verprügelt | Nachricht | finanzen.net

Für die Snap -Aktie ging es am Dienstag weiter tief in den Kurskeller. 12,4 Prozent verlor der Anteilsschein der Snap-Tochter im US-Handel und brach bis auf 21,44 US-Dollar ein.

Snap-Hype nicht von Dauer

Dabei hatten die Anleger dem Techkonzern zunächst einen frenetischen Empfang an der Börse verschafft. Nachdem die Snapchat-Macher zunächst konservativ mit einem Aktienausgabepreise von 14 bis 16 Dollar geplant hatten, war die Nachfrage so hoch, dass die Anteilsscheine für 17 Dollar pro Stück an die Anleger gingen. Der Start der Snap-Aktie in New York war dann ein einziger Triumph: Bereits der Erstkurs lag mit 24 Dollar um rund 40 Prozent über dem Ausgabepreis, einen Tag später ging die Snap-Aktie mit einem Plus von elf Prozent auf 27,09 Dollar aus ihrem zweiten Handelstag.

Doch der Hype war nicht von Dauer: Bereits an Tag 3 ging es abwärts für Snap-Titel - und zwar ähnlich rasant, wie sie zuvor angestiegen waren. Am Montag sackte das Papier zweistellig ab, am Dienstag setzte sich diese Tendenz fort.

Die Börsenrealität ist hart

Damit schlägt die Snap-Aktie in der Börsen-Realität auf. Die Tatsache, dass nur Aktien ohne Stimmrecht an die Anleger gingen - ein Punkt, der von vielen Investoren zum IPO großzügig ignoriert wurde - rückt nun in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit. Zudem melden sich immer mehr Analysten, die Zweifel am Geschäftsmodell von Snap anmelden. Immerhin hat das Unternehmen bislang keinen Cent verdient, im vergangenen Jahr fiel ein Verlust von mehr als einer halben Milliarde Dollar an. Snapchat war mit Fotos, die nach dem Ansehen von allein verschwinden, populär geworden und kommt inzwischen auf rund 160 Millionen Nutzer täglich. Doch Ende vergangenen Jahres war das Wachstum plötzlich versiegt - was Snap vor allem mit technischen Problemen bei der Android-Version der App erklärte.

Leerverkäufer wetten auf weitere Kursrückgänge bei der Snap-Aktie

Viele Anleger in New York positionierten sich angesichts des Abwärtstrends klar und wetten auf weitere Kurseinbrüche bei der Snap-Aktie. Insidern zufolge sollen die das IPO betreuenden Banken eine Mehrzuteilungsoption ausgeübt haben, um weitere 30 Millionen Snap-Aktien zu erwerben. Das bedeute aber im Umkehrschluss, dass die Banken nun nicht mehr in der Lage sein werden, die Aktien zu stabilisieren, indem sie Anteilsscheine erwerben, wenn die Titel in Richtung Ausgabepreis fallen sollten.

Ihor Dusaniwsky, Managing Director bei der Analysefirma S3 Partner zufolge ist das Interesse der Leerverkäufer extrem hoch. Es sei für Broker aktuell schwer einzuschätzen, ob genügend Anteilsscheine zur Verfügung stehen, um diese an Leerverkäufer zu verleihen. Leerverkäufer leihen sich Aktien, in der Hoffnung, dass der Preis für die Anteilscheine sinkt und sie die Titel in der Zukunft zu einem niedrigeren Kurs zurückkaufen können.

Analysten mehrheitlich pessimistisch

Geht es nach professionellen Analystenhäusern, könnte die Taktik bei Snap aufgehen. Thomson Reuters zufolge empfehlen vier von 6 Analysehäusern, die die Snap-Aktie unter Beobachtung genommen haben, die Titel zum Verkauf. Zwei weitere bewerten die Aktie mit "neutral".Redaktion finanzen.net mit Material von Reuters und dpa

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com, Drew Angerer/Getty Images, Ink Drop / Shutterstock.com