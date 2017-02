Optimismus: Deutsche Bank-Experte: Die Trump-Rally hat erst begonnen | Nachricht | finanzen.net

Nach der anfänglichen Euphorie der Investoren, ausgelöst durch die Hoffnung auf großangelegte Infrastrukturmaßnahmen der neuen US-Regierung, macht sich nun bei vielen Verunsicherung breit. Themen wie Einreisebann oder Protektionismus treiben den Marktteilnehmern Sorgenfalten auf die Stirn. Binky Chadha, Chief Global Strategist der Deutschen Bank , gehört nicht dazu - denn er zählt zu den optimistischsten Analysten der Wall Street.

Wirtschaftsentwicklung noch nicht eingepreist

Chadha hält Aktien derzeit nicht für hoch bewertet. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen denkt er nicht, dass die von Trump versprochenen Konjunkturprogramme schon in den Aktienkursen eingepreist sind. Für ihn ist die Rally seit dem Wahlerfolg des Republikaners lediglich darauf zurückzuführen, dass mit der Wahlentscheidung die Unsicherheit aus den Märkten verschwunden sei. Deshalb seien die jüngsten Kurssteigerungen nur die übliche Reaktion nach einer knappen Präsidentschaftswahl.

Für Binky Chadha ist klar: Die Trump-Rally fängt gerade erst an. Mit einem Anziehen der Wirtschaft und steigenden Unternehmensgewinnen werde sich auch die bullische Entwicklung an den Börsen fortsetzen, so der Deutsche-Bank-Analyst. Bis zum Jahresende sieht er den S&P 500 Index die Marke von 2.600 Punkten erreichen - damit zählt er zu den optimistischsten Analysten.

George Soros warnt vor bösem Erwachen

Viele andere Wall-Street-Größen, darunter kein geringerer als George Soros, glauben dagegen nicht an eine Fortsetzung der Trump-Rally. Der milliardenschwere US-Starinvestor ist dabei besonders pessimistisch und prophezeite den Finanzmärkten ein böses Erwachen. Zwar hat der Hedgefonds-Manager, der nach dem Trump-Sieg auf fallende Kurse setzte, damit anscheinend viel Geld an der Börse verloren. Dennoch ist er davon überzeugt, dass die Märkte letztendlich von der Realität eingeholt werden, und das werde "nicht gut ausgehen". Seine Begründung: "Die Unsicherheit ist so hoch wie nie und Unsicherheit ist der Feind für langfristige Investments".

Bei einem Gespräch mit einer Journalistin des US-Wirtschaftssenders Bloomberg TV am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos ließ er kein gutes Haar am neuen US-Präsidenten: Trump sei ein "Blender und Hochstapler und Möchtegern-Diktator", lautet sein Urteil über den Republikaner. Und weiter: "Ich persönlich glaube, dass er scheitern wird".

