Studie: EVOTEC-Aktie auf höchstem Stand seit 2002: Berenberg empfiehlt zum Kauf | Nachricht | finanzen.net

Dank der breiten Aufstellung und des profitablen Geschäftsmodells biete EVOTEC das Potenzial eines traditionellen Biotech-Unternehmens bei gleichzeitig geringerem Risiko, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom Freitag. Sie nahm die Bewertung der Aktien mit "Buy" und einem Kursziel von 9,50 Euro auf. Im Vergleich zum Schlusskurs des Xetra-Hauptgeschäfts vom Donnerstag entspricht das einem Potenzial von fast 23 Prozent.

EVOTEC könne auch dank des Geschäfts mit Dienstleistungen im Bereich Execute in die eigene Wirkstoffforschung investieren und damit das Wachstum dieser Aktivitäten antreiben, erklärte die Expertin. Dabei komme dem im TecDAX gelisteten Unternehmen der Trend der Biopharma-Industrie zugute, die Entwicklung sowie die vorklinische Forschung zunehmend an Dritte auszulagern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des Execute-Bereichs dürfte in den kommenden Jahren stark wachsen. Allein für diese Sparte ergebe sich ein Substanzwert von 8,24 Euro je Aktie.

Hinzu kommt laut Fernandes das langfristige Potenzial der innovativen Pipeline von Wirkstoffprogrammen in frühen Phasen. Bei Erfolgen könnten sie in der Zukunft zu Meilensteinzahlungen sowie Lizenzeinnahmen führen. Für diese Innovate-Sparte setzt die Expertin bei der Bewertung der Aktien aktuell noch einen Substanzwert von null an.

Das Kursziel von 9,50 Euro ergebe sich aus dem Wert der Execute-Sparte, der klinischen Pipeline sowie der liquiden Mittel des Unternehmens.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie.

Am Freitag überwanden die Papiere erstmals seit 2002 die Hürde von 8 Euro. Am Mittag eilten sie um 8,85 Prozent nach oben auf 8,41 Euro. Damit waren sie mit Abstand Spitzenwert in einem deutlich anziehenden TecDAX. /mis/jha/das

Analysierendes Institut Berenberg.

LONDON (dpa-AFX)

