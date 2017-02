Zulieferer geben Gas: Kommt das iPhone 8 früher als erwartet? | Nachricht | finanzen.net

Die Vorfreude vieler Apple -Nutzer auf das iPhone 8 ist schon jetzt groß, erwarten sie sich doch zum iPhone-Jubiläum ein Hammer-Smartphone mit zahlreichen Neuerungen . Nachdem das iPhone 7 bei Design und neuen Funktionen eher enttäuschte, soll sein Nachfolger unter anderem ein Glas-Gehäuse, einen OLED-Bildschirm, kabelloses Laden und einen unsichtbaren Homebutton mitbringen. Und als ob das noch nicht genug Gründe wären, sich auf das nächste Apple-Flaggschiff zu freuen, könnte das iPhone 8 womöglich auch noch früher als gedacht auf den Markt kommen.

Hinweise aus Zuliefererkreisen auf früheren Produktionsstart

In den letzten Jahren stellte Apple das neue iPhone jeweils im Rahmen einer großen Keynote Anfang September vor. In den Läden stand das Gerät dann wenig später. Das allererste iPhone wurde der Öffentlichkeit jedoch im Jahr 2007 Ende Juni präsentiert. Falls Apple das Jubiläum auf den Tag genau feiern will, müsste man in Cupertino also etwas mehr Gas geben als sonst. Und momentan sieht es danach aus, als ob genau das getan würde.

Laut einem Bericht des Marktforschungsunternehmens BlueFin Research Partners, der der Internetseite "Barron's" vorliegt, sieht es danach aus, dass "Apple die Produktion des iPhones der nächsten Generation früher hochfährt, als es historisch gesehen die Regel war". Dafür gebe es Anzeichen in der Zuliefererkette. Angeblich habe Apple als Vorbereitung auf das iPhone 8 auch schon die Produktion des iPhone 7, iPhone 7 Plus und iPhone SE nach unten angepasst.

Bereitet sich Apple auf neue Rekordnachfrage beim iPhone vor?

Ob das aber tatsächlich auch heißt, dass das iPhone 8 früher auf den Markt kommt, ist fraglich. Möglicherweise bereitet sich Apple so auch nur auf die erwartete hohe Nachfrage nach dem Smartphone vor. Im vergangenen Jahr war beispielsweise das iPhone 7 in der Farbe Diamantschwarz schon innerhalb weniger Tage vergriffen, was für Frust unter potenziellen Käufern sorgte. Aus dieser Erfahrung könnte der Konzern gelernt haben und dieses Mal direkt zum Start jeweils mehr Geräte in den verschiedenen Farben vorrätig haben.

Auch auf die erwartete Rekordnachfrage insgesamt wäre Apple durch einen früheren Produktionsbeginn besser vorbereitet. Schon im vergangenen Quartal hatte Apple mit 78,3 Millionen verkauften iPhones einen neuen Bestwert aufgestellt, für das iPhone 8 erwarten Experten jedoch noch mehr: Analysten sprechen von einem Superzyklus, der Apple dieses Jahr ins Haus stehe. Damit ist gemeint, dass 2017 zusätzlich zu den Neukunden auch sehr viele bestehende iPhone-Nutzer ihr altes Smartphone durch ein neues ersetzen könnten, da das iPhone 8 wieder bedeutende Neuerungen im Vergleich zu den letzten beiden Updates mitbringen dürfte. Laut Schätzungen des Analysehauses "Bernstein" wird die bereits vorhandene Nutzerbasis bei der Einführung des iPhone 8 außerdem rund 80 Prozent größer sein als beim iPhone 6 , das den Beginn des letzten Superzyklus markierte. Das wären dann auch deutlich mehr wechselwillige Kunden als damals, hofft man. Gut möglich also, dass Apple nur deshalb die Produktion umstellt - und Fans sich auch im Jubiläumsjahr bis September gedulden müssen.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: View Apart / Shutterstock.com, IgorGolovniov / Shutterstock.com, YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images