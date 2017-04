Amazons Werbeschäft gewinnt nach Ansicht von Daniel Salmon, Analyst bei BMO Capital Markets, signifikant an Schwung, und zwar so sehr, dass dadurch die Dominanz von Google und Facebook im Werbemarkt bedroht wird. So habe Amazons Geschäftsmodell das Potenzial, die Werbeumsätze im laufenden Jahr um 65 Prozent auf bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar zu steigern. Für 2018 sei erneut ein kräftiges Wachstum um 63 Prozent auf dann 5,7 Milliarden US-Dollar drin.

Diese optimistische Einschätzung stützt Salmon auf den Umstand, dass Amazon genaue Informationen darüber besitzt, welche Produkte die Kunden kaufen und wie oft sie diese Produkte kaufen. Google und Facebook hingegen seien nicht so umfassend informiert: Die Internet-Suchmaschine habe nur Daten darüber, welche Informationen die Nutzer suchen, und das soziale Netzwerk wisse nur, was die Nutzer interessiert und mit wem sie bekannt sind.

Positives Rating für Amazon

BMO Capital Markets glaubt daher, dass das Werbepotential bei Amazon von den Investoren weitgehend unterschätzt werde. Im Allgemeinen gehe man nämlich davon aus, dass der Kampf im Werbegeschäft hauptsächlich zwischen Facebook und Google ausgetragen wird.

Da die Investmentbanking-Tochter der Bank of Montreal die Aussichten für Amazons Werbegeschäft sehr rosig sieht, hat sie auch ihr positives "Outperform"-Rating für den Online-Händler bestätigt. Im Rahmen ihrer Studie zum Internetsektor bezeichnete das Analysehaus die Amazon-Aktie am Dienstag auch als neuen "Top Pick" der Branche. Zudem hat Analyst Daniel Salmon sein Kursziel für Amazon von ursprünglich 900 auf 1.200 US-Dollar erhöht. Am gestrigen Dienstag ging der Amazon-Aktie bei 891,51 US-Dollar aus dem Handel.





