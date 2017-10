Sixt Leasing-Aktien brechen nach Gewinnwarnung zweistellig ein

Die Sixt Leasing SE hat am Donnerstagabend ihre Gewinneinschätzung angepasst. In den ersten neun Monaten 2017 erwartet der Konzern ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von rund 21 Millionen Euro. Noch im Vorjahr stand ein Wert von 23,9 Millionen Euro in den Büchern. Für das Gesamtjahr soll sich das EBT auf rund 30 Millionen Euro belaufen, nach 31,6 Millionen Euro im Vorjahr. Dies teilte die Sixt Leasing SE per AdHoc-Meldung mit.

Zuvor ging das Unternehmen von einer Gewinnsteigerung aus. Belastend wirkt sich vor allem die zusätzliche Risikovorsorge für die Restwerte der Leasingfahrzeuge aus, so der Konzern weiter. Auch verstärkte Wachstumsinvestitionen, insbesondere im IT-Bereich, drücken die Prognose.

Im XETRA-Handel fallen die Papiere derzeit um rund 12 Prozent.

Analysten reagieren umgehend

Die Baader Bank hat Sixt Leasing nach der Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 22 Euro gesenkt. Analyst Daniel Bischof passte seine Schätzungen für 2017 in einer am Freitag veröffentlichten Studie entsprechend an und kürzte auch die Prognosen für die Folgejahre./ag/edh

Datum der Analyse: 20.10.2017

