Berliner Unternehmer Skora will für Air Berlin bieten

BERLIN (Dow Jones)-- Im Bieterrennen um die insolvente Fluglinie Air Berlin hat sich ein weiterer Interessent zu Wort gemeldet. Der Berliner Unternehmer Alexander Skora erklärte am Montag, er wolle Air Berlin retten und biete zusammen mit internationalen Investoren für die Fluglinie. Namen der Investoren wurden nicht genannt.

Skora erklärte, er bringe nicht nur Kapital, sondern auch Ideen für ein neues Businesskonzept mit. "Ich glaube ganz stark, dass man mit dem Basisgeschäft, mit dem alles begann, reduziert weiterfliegen kann", sagte Skora, der bislang vor allem als Immobilien-Investor aufgetreten ist. "Damit meine ich Strecken wie Mallorca und andere ausgewählte Ziele." Für die Langstrecken sehe er Lufthansa und für weitere Europa-Verbindungen Easyjet in der Verantwortung.

Gebote für Air Berlin können bis 15. September abgegeben werden.

September 04, 2017 05:20 ET (09:20 GMT)

